Παρί Σεν Ζερμέν: «Πλήγμα» με Χακίμι ενόψει Μπάγερν

Η Παρί Σεν Ζερμέν θα αντιμετωπίσει στο Μόναχο την Μπάγερν, χωρίς τον Ασράφ Χακίμι που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Μαροκινός δεξιός μπακ τραυματίστηκε στο πίσω μέρος του δεξιού μηρού στα τελευταία λεπτά (88’) του συναρπαστικού πρώτου ημιτελικού το βράδυ της Τρίτης (28/4) στο «Παρκ ντε Πρενς», ωστόσο αναγκάστηκε να συνεχίσει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα αλλαγής.

Ο Ασράφ Χακίμι, θα μείνει εκτός δράσης τις επόμενες εβδομάδες και συνεπώς δεν θα αγωνιστεί στη ρεβάνς της τετράδας του UEFA Champions League απέναντι στους Βαυαρούς, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/4) η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης.