Τέλος από τον Πανιώνιο οι Αντράντε και Δανιήλ

Ο Πανιώνιος συνεχίζει τις αλλαγές στο ρόστερ του ανδρικού βόλεϊ, ανακοινώνοντας το τέλος της συνεργασίας του τόσο με τον Γκάμπριελ Αντράντε όσο και με τον Αλέξανδρο Δανιήλ.

Ο Γκάμπριελ Αντράντε αγωνίστηκε στους «κυανέρυθρους» για δύο σεζόν, από τη χρονιά 2024/25, όταν η ομάδα βρισκόταν στην Pre League. Ο Βραζιλιάνος ακραίος είχε καθοριστική συμβολή στην ιστορική άνοδο του συλλόγου στη Volley League, ενώ αποτέλεσε μέλος και του ρόστερ της φετινής σεζόν.

Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Δανιήλ αποχωρεί έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στον Πανιώνιο. Ο Έλληνας κεντρικός υπήρξε βασικό κομμάτι των Νεοσμυρνιωτών στην πορεία προς την άνοδο, ενώ συμμετείχε και στη φετινή αξιόλογη σεζόν στη Volley League, όπου ο Πανιώνιος κατέλαβε την 7η θέση και έφτασε μέχρι το Final Four του Κυπέλλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τον Γκάμπριελ Αντράντε:

«Το τμήμα βόλεϊ του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. ευχαριστεί τον Gabriel Andrade για τη σημαντική του παρουσία στην ομάδα μας τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο Gabriel αποτέλεσε ένα από τα πιο φωτεινά πρόσωπα της ομάδας, φέρνοντας καθημερινά ενέργεια, πάθος και πίστη στην κοινή προσπάθεια. Με τη θετική του διάθεση και τη στάση του, εντός και εκτός γηπέδου, συνέβαλε ουσιαστικά στο κλίμα, τη συνοχή και το πνεύμα που χαρακτήρισε την ομάδα μας.

Η παρουσία του άφησε το δικό της αποτύπωμα σε μια σημαντική διαδρομή για το βόλεϊ ανδρών του Πανιωνίου.

Gabriel, σε ευχαριστούμε για όσα μοιράστηκες μαζί μας.

Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια, με υγεία και επιτυχίες σε κάθε επόμενο βήμα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τον Αλέξανδρο Δανιήλ:

«Το τμήμα βόλεϊ του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. ευχαριστεί θερμά τον Αλέξανδρο Δανιήλ για την προσφορά του στην ομάδα μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ο Αλέξανδρος αποτέλεσε ένα σταθερό και ουσιαστικό κομμάτι της πορείας του Πανιωνίου, συμβάλλοντας με συνέπεια, ήθος και αγωνιστικότητα στην καθημερινή προσπάθεια της ομάδας. Η παρουσία του συνδέθηκε με σημαντικές στιγμές, με κορυφαία την άνοδο στη Volley League, μια επιτυχία που σφράγισε μια ολόκληρη περίοδο για το τμήμα.

Πέρα από την αγωνιστική του συμβολή, ξεχώρισε για τον χαρακτήρα και τη στάση του, αποτελώντας παράδειγμα επαγγελματισμού και συνεργασίας μέσα και έξω από το γήπεδο.

Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερες στον Πανιώνιο. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην πορεία σου, με υγεία και πολλές επιτυχίες».