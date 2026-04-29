Επιστροφή στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ - Τα εισιτήρια για Ολυμπιακό

Κυκλοφορούν τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ για τον Ολυμπιακό, στην επιστροφή στην Τούμπα για τον Δικέφαλο και σε ένα κομβικό παιχνίδι.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη (30.04) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, για την 3η αγωνιστική των Playoffs του Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (03.05) στις 19:00 στο γήπεδο της Τούμπας.

Τιμές Εισιτηρίων

Θύρα Τιμή Παιδικό 1 €40 €5 2, 3 €30 €5 5, 6 €20 €5 4, 4Α €15 – 7, 7Α, 8 €15 €5 VIP, VIPA €150 –

Κανάλια Πώλησης

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 03/05/2026 18:30.

Κάρτα φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ