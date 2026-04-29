Βαρύς αποκλεισμός για Μούντρικ λόγω ντόπινγκ

Σοβαρό πλήγμα για την Τσέλσι, καθώς ο Μιχαΐλο Μούντρικ τιμωρήθηκε με τετραετή αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο.

Η Football Association επέβαλε τη μέγιστη ποινή, μετά τον εντοπισμό της ουσίας meldonium σε έλεγχο ντόπινγκ.

Πρόκειται για φάρμακο που χρησιμοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις καρδιακών παθήσεων, αλλά απαγορεύεται στον αθλητισμό λόγω των επιδράσεών του στην αντοχή και την αποκατάσταση.

Ο 25χρονος εξτρέμ έχει ήδη προσφύγει στο Court of Arbitration for Sport, ελπίζοντας σε μείωση της ποινής.

Ο Μούντρικ είχε αποκτηθεί το 2023 έναντι περίπου 100 εκατ. ευρώ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, αποτελώντας μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία των «Μπλε».