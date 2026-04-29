Οι αριθμοί μιλούν: Καταλύτης στην άμυνα του Παναθηναϊκού ο Λεσόρ!

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «Data4Basket» που ασχολείται με στατιστικά, ο Γάλλος σέντερ ήταν το κλειδί στην τρομερή άμυνα του «τριφυλλιού», που κράτησε τη Βαλένθια στους 67 πόντους και την οδήγησε στο 18,2% (6/33) στα τρίποντα, με την επιρροή του να αποτυπώνεται και στους αριθμούς.
Ο Παναθηναϊκός με τον Λεσόρ στην πεντάδα του είχε στη συνολική αξιολόγηση (Net Rating) +12.3, την ίδια στιγμή που μετρούσε αρνητικό συντελεστή σε άμυνα κι επίθεση όταν ο Γάλλος σέντερ δεν ήταν στο παρκέ με -14.9.
Στο καθαρά αμυντικό κομμάτι μάλιστα, ο αμυντικός δείκτης (DRtg) του Παναθηναϊκού με τον Λεσόρ στο παιχνίδι είναι 86.2 κι εκτινάχθηκε στο 119.1 όταν ο Γάλλος άσος καθόταν στον πάγκο.
Κι όλα σε ένα ματς που κρίθηκε στον πόντο (67-68), με τους αριθμούς να αποδεικνύουν πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του Λεσόρ στην άμυνα του «τριφυλλιού».
Massive impact from Mathias Lessort in a tight game.— Data4Basket (@Data4Basket) April 29, 2026
Panathinaikos +12.3 Net Rating with him on the floor
vs -14.9 without him.
Defense flips completely too: 86.2 DRtg with him vs 119.1 without.
That's the difference in a 1-point game.