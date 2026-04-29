Ο Βίντα... έχτισε καριέρα και όνομα χωρίς να φεύγει

Η ποδοσφαιρική φιλοσοφία του Κροάτη στόπερ που έγινε «μεγάλος»…μένοντας και όχι με μια βαλίτσα στο χέρι. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Η ιστορία του Ντομαγκόι Βίντα δεν είναι απλώς μια ακόμη ποδοσφαιρική διαδρομή. Είναι μια υπενθύμιση ότι ακόμη και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο των συνεχών μετακινήσεων, υπάρχει χώρος για σταθερότητα, πίστη και διάρκεια.

Η φρεσκότατη ανανέωση του συμβολαίου του Κροάτη στόπερ με την ΑΕΚ για έναν ακόμη χρόνο, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που ήδη γνωρίζουν καλά στην Ένωση: ο Βίντα δεν είναι απλώς ένας έμπειρος στόπερ. Είναι σημείο αναφοράς.

Αν επιχειρήσει κανείς να «διαβάσει» την καριέρα θα διαπιστώσει κάτι που δεν πολυσυνηθίζεται: σε ηλικία 37 ετών, έχει φορέσει τη φανέλα μόλις έξι ομάδων: Όσιγιεκ, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Ντιναμό Κιέβου, Μπεσίκτας και ΑΕΚ.

Σε μια εποχή που ακόμη και «μέσοι» ποδοσφαιριστές αλλάζουν 8-10 συλλόγους κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, αυτό το στοιχείο από μόνο του λέει πολλά.

Η εξήγηση βρίσκεται στις ανανεώσεις. Ο Βίντα δεν «κυνηγούσε» το επόμενο συμβόλαιο, φρόντιζε να το κερδίζει εκεί που ήδη βρισκόταν.

Η πεντατετία στη Ντιναμό Κιέβου

Στη Ντιναμό Κιέβου έμεινε μια πενταετία γεμάτη συμμετοχές (160) και τίτλους, εξαντλώντας το συμβόλαιό του και αποτελώντας βασικό στέλεχος της άμυνας.

Τα 4,5 χρόνια στην Μπεσίκτας

Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στην Μπεσίκτας, όπου παρέμεινε για σχεδόν 4,5 χρόνια (165 παιχνίδια) σε υψηλό επίπεδο, χωρίς ποτέ να τεθεί ουσιαστικό θέμα αποχώρησης πριν τη λήξη της συμφωνίας του.

Στην ΑΕΚ, όμως, η σχέση αυτή πήγε ένα βήμα παραπέρα. Το αρχικό του συμβόλαιο, που υπεγράφη το 2022, όχι μόνο δεν ήταν το τελευταίο, αλλά αποτέλεσε την αρχή μιας αλυσίδας ανανεώσεων.

Μέσα από αγωνιστικούς όρους, εμφανίσεις και ηγετική παρουσία, ο Βίντα ενεργοποίησε επεκτάσεις και κέρδισε νέα συμφωνία, φτάνοντας πλέον σε ένα σημείο όπου η παραμονή του μοιάζει περισσότερο με στρατηγική επιλογή της ομάδας παρά με μια απλή ανανέωση ρόστερ.

Ο ίδιος, άλλωστε, δεν έκρυψε ποτέ τη στάση του. Σε δηλώσεις του μετά την τελευταία ανανέωση, στάθηκε στο αίσθημα ευγνωμοσύνης προς τον σύλλογο και στον στόχο να συνεχίσει να δίνει το 100% στο γήπεδο.

Δεν πρόκειται για «τυπικές» ποδοσφαιρικές ατάκες. Αντιθέτως, αντικατοπτρίζουν έναν ποδοσφαιριστή που έχει μάθει να λειτουργεί μέσα από τη διάρκεια και όχι την ευκαιρία.

Επένδυσε στη σχέση

Αυτό είναι και το στοιχείο που εξηγεί γιατί ο Βίντα έχει αγωνιστεί σε λίγες ομάδες. Δεν ήταν ποτέ παίκτης του ρίσκου ή της βιασύνης.

Δεν επένδυσε στη μεταγραφή, αλλά στη σχέση. Κέρδιζε την εμπιστοσύνη των προπονητών, των συμπαικτών και των διοικήσεων και αυτή η εμπιστοσύνη μεταφραζόταν σε χρόνο, ρόλο και τελικά σε παραμονή.

Στην ΑΕΚ, ο ρόλος του έχει ξεπεράσει τα στενά αγωνιστικά όρια. Είναι ηγετική φυσιογνωμία στα αποδυτήρια, παράδειγμα για τους νεότερους παίκτες.

Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της καριέρας του. Ο Βίντα δεν έγινε «μεγάλος» αλλάζοντας ομάδες.

Έγινε «μεγάλος» μένοντας.

Σε έναν ποδοσφαιρικό κόσμο που αλλάζει διαρκώς, εκείνος επέλεξε τη σταθερότητα. Και αυτή η επιλογή, τον δικαιώνει απόλυτα.