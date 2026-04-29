Τριπλό πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ ελεύθερο από την Μπιλανάκου

Η Νεφέλη Μπιλανάκου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά το ταλέντο και την εξαιρετική της φόρμα, πρωταγωνιστώντας στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2025-2026, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 29 Απριλίου στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Η 16χρονη πρωταθλήτρια (των Εκπαιδευτηρίων Υπατία - Σπύρος Παπαχαραλάμπους) σημείωσε εντυπωσιακή επίδοση στα 50μ ελεύθερο με χρόνο 25.12, καταρρίπτοντας το δικό της προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ (25.27) και πετυχαίνοντας νέο τριπλό ρεκόρ στις κατηγορίες Νέων Γυναικών, Νεανίδων και Κορασίδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βελτίωση αυτή ήρθε μόλις 11 ημέρες μετά την προηγούμενη επίδοσή της στον αγώνα «Φάρος - Έλενα Σαΐρη» στην Αλεξανδρούπολη, φτάνοντας να κατατάσσεται πλέον τέταρτη καλύτερη Ελληνίδα όλων των εποχών στα 50μ ελεύθερο. Μπροστά της βρίσκονται μόνο κορυφαία ονόματα της ελληνικής κολύμβησης, όπως η Νόρα Δράκου, η Άννα Ντουντουνάκη και η Θεοδώρα Γιαρένη.

Στους υπόλοιπους τελικούς των αγώνων ξεχώρισαν αρκετές επιδόσεις: ο Νίκος Κακουλάκης (7ο ΓΕΛ Ηρακλείου) επικράτησε στα 400μ ελεύθερο με 4:00.68, ενώ η Ειρήνη Ψαρουδάκη (3ο ΓΕΛ Ηρακλείου) κέρδισε τα 400μ μικτή ατομική με 5:02.26. Στα 200μ πεταλούδα νικητής ήταν ο Μάριος Βλαχάκης (Ελληνοαμερικάνικο Κολλέγιο) με 2:06.32.

Στα 200μ ύπτιο, πρώτοι τερμάτισαν ο Ιωάννης Πετράκης (ΓΕΛ Γαζίου) με 2:05.04 και η Δανάη Τσαούσι (8ο ΓΕΛ Λάρισας) με 2:19.34. Η Αλεξάνδρα Δοξιάδη (Κολλέγιο Αθηνών) επικράτησε στα 200μ πρόσθιο με 2:34.84, ενώ η Ελένη Πρατικάκη (3ο ΓΕΛ Ηρακλείου) κέρδισε τα 200μ ελεύθερο με 2:04.73.

Στα 200μ μικτή νικήτρια ήταν η Ευφροσύνη Στρατάκη (ΓΕΛ Αρκαλοχωρίου) με 2:23.28, ενώ στα 100μ πρόσθιο επικράτησε η Δανάη Πετροπούλου (1ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής) με 1:12.35. Τέλος, στα 50μ πρόσθιο η Σοφία Καραγιαννάκη (1ο ΓΕΛ Κοζάνης) σημείωσε χρόνο 32.35.