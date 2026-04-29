Τεράστιο πλήγμα για τη Ράγιο: Χάνει τον... δήμιο της ΑΕΚ για 7 ματς λόγω τιμωρίας!

Τεράστια τιμωρία επιβλήθηκε από την La Liga στον Ίσι Παλαθόν, με την Ράγιο Βαγιεκάνο να χάνει τον αρχηγό της για 7 αγωνιστικές!

Τέλος η σεζόν στην Ισπανία για τον Ίσι Παλαθόν! Ο αρχηγός της Ράγιο Βαγιεκάνο τιμωρήθηκε σκληρά από την La Liga, η οποία του επέβαλλε ποινή αθροιστικά 7 αγωνιστικών για την αποβολή του στο ματς με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Συγκεκριμένα, ο σκόρερ του 3-1 της Ράγιο κόντρα στην ΑΕΚ, γκολ με το οποίο τελικώς οι Ισπανοί προκρίθηκαν στον ημιτελικό του Conference League, επιτέθηκε λεκτικά στον διαιτητή, αποκαλώντας τον «απατεώνα», με την τιμωρία να αποτελείται από τέσσερις αγωνιστικές για την προσβολή προς τον ρέφερι, δύο για διαμαρτυρία και μία επειδή συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες.

Έτσι, από την στιγμή που απομένουν μόλις 5 αγωνιστικές για τη λήξη της σεζόν στο ισπανικό πρωτάθλημα, ο Ίσι έχει δικαίωμα συμμετοχής με τη Ράγιο μόνο στο Conference League, με τους Μαδριλένους να έχουν πολλά παράπονα για το μέγεθος της τιμωρίας, καθώς τη θεωρούν πολύ μεγάλη και άδικη.