Πίστη στο πλάνο, πνευματική προετοιμασία και το ρίσκo που πήρε οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο break

Ο Παναθηναϊκός, εμφανώς αλλαγμένος άλωσε την έδρα της Βαλένθια και έκανε το 1-0 στην σειρά. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος.

Ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που ήθελε στην έδρα της Βαλένθια, πήρε μια πολυπόθητη νίκη και ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα, ξέρει ότι μπορεί να τελειώσει την σειρά στην έδρα του. Για να πάρει όμως αυτό το διπλό, έκανε πολλά πράγματα σωστά, ήταν απόλυτα προετοιμασμένος και με κάποιους παίκτες να βγαίνουν μπροστά, άφησε την Βαλένθια στις δάφνες των δύο νικών της κανονικής περιόδου.

Η τακτική του Παναθηναϊκού

Έχοντας περάσει εφιαλτικό βράδυ, πριν 20 μέρες, οι πράσινοι εμφανίστηκαν εντελώς διαφορετικοί και πάνω από όλα διαβασμένοι. Είναι προφανές και όλοι το έλεγαν ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να βγάλει την Βαλένθια από τον ρυθμό της. Σίγουρα είναι πιο εύκολο να το λες, παρά να το κάνεις. Όμως οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, από το πρώτο δευτερόλεπτο που μπήκαν στο παρκέ, έδειξαν πρόθυμοι να παίξουν σκληρά, να βάλουν τα κορμιά τους, να δώσουν μπασκετικό ξύλο αντίστοιχο της Βαλένθια.

Στο πρώτο μέρος ειδικά, που οι Ισπανοί προσπάθησαν να τρέξουν περισσότερο, έκαναν καλή χρήση των φάουλ τους, ξόδεψαν άπειρη ενέργεια για να επιστρέφουν σωστά σε καταστάσεις μετάβασης στην άμυνα και οι φορές που παρουσιάστηκαν χωρίς αμυντική ισορροπία ήταν λίγες. Η Βαλένθια παίζει στην χρονιά στις 75 κατοχές, ενώ το πρώτο παιχνίδι αυτής της σειράς παίχτηκε στις 67.5. Άρα από αυτό και μόνο έχουμε μια σημαντική νίκη στην τακτική των πρασίνων, το κατέβασμα του ρυθμού.

Σίγουρα δεν μπορείς να το σταματήσεις τελείως, οι 24 από τις 67 και κάτι κατοχές της Βαλένθια, ήρθαν και πάλι στα πρώτα οκτώ δευτερόλεπτα, όμως η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν εκεί και κατέβασε κατά πολύ την αποτελεσματικότητα των Ισπανών. Είτε στο πικ εν ρολ, είτε στο ένας εναντίον ενός, οι πράσινοι κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια , ώστε να μην έχουν ανισορροπία στην άμυνα τους. Εκεί πήραν και ένα ρίσκο, που με βάση το πλάνο όμως ήταν αρκετά λογικό. Ήθελαν πάση θυσία να κλείσουν την ρακέτα τους, να μην δεχτούν πολλά ρολαρίσματα ή drive μέσα στο καλάθι και να ρισκάρουν το σουτ των Ισπανών από το τρίποντο.

Η Βαλένθια σούταρε με 6/33 τρίποντα (14.3%), με τα 4/24 από αυτά να είναι uncontested, δηλαδή ελεύθερα. Η αστοχία αυτή δεν είναι τυχαία. Οι παίκτες της Βαλένθια, είναι οι περισσότεροι παίκτες ρυθμού, εκτελούν ακαριαία χωρίς δεύτερη σκέψη όταν πιάνουν αυτό το εξωφρενικό μομέντουμ. Από την στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν τους το επέτρεψε και «έσπασε» αυτόν τον ρυθμό, δεν μπόρεσαν και οι ίδιοι να είναι αποτελεσματικοί. Στο πρώτο μέρος, όπου το τριφύλλι έχτισε την ψυχολογία του, είχαν μόλις 3/20 σε ελεύθερα σουτ, ενώ στο δεύτερο 1/4.

Έτσι, έχοντας βγάλει ένα σημαντικό όπλο των Ισπανών από το παιχνίδι, ήταν θέμα αντοχών και ενέργειας από ένα σημείο και μετά. Φυσικά, επειδή η Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, κατάφερε στο τέλος να ισοφαρίσει το ματς, όμως θα ήταν κρίμα για μια αναμέτρηση που ο Παναθηναϊκός την ήλεγχε για 40 λεπτά στην κυριολεξία να μην καρδίσει.

Για να γίνει αυτό υπήρξαν πολλοί πρωταγωνιστές, μικροί και μεγάλοι. Σίγουρα ο Κέντρικ Ναν με το ξεκίνημα που έκανε στο πρώτο μέρος, έδωσε αυτοπεποίθηση σε όλο το γκρουπ, μετά και την απουσία του Σλούκα. Στο δεύτερο μέρος και με την πιεστική άμυνα που δεχόταν, δεν ήταν τόσο καλός, έκανε αρκετά λάθη, όμως στο τέλος πήρε την σωστή απόφαση και πήγε για ντράιβ, κερδίζοντας το φάουλ.

Σίγουρα ο Τι Τζέι Σορτς, έκανε ένα μεγάλο ματς, όχι μόνο για τις επιλογές του στο τέλος, αλλά και για την τρομερή πίεση που έβαλε στην μπάλα πάνω στον Μοντέρο. Ο Αμερικανός, που είναι πανίσχυρος πνευματικά, φαινόταν ότι απέναντι σε αυτούς του αντιπάλους ένιωθε άνετα και οι συμπαίκτες του τον έψαχναν συνεχώς κατά την διάρκεια του αγώνα. Στο τέλος, σημάδεψε τον Ρίβερς μετά από σκριν στην μπάλα, για να μπορέσει να τον περάσει όπως και έκανε αρκετές φορές. Κάποιοι είχαν ξεχάσει, ότι ο Σορτς, ήταν σχεδόν ο MVP της περσινής σεζόν, οπότε δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία για το τι μπορεί να κάνει, όταν χρησιμοποιείται σωστά.

Από εκεί και πέρα, ο Λεσόρ με τον Γκριγκόνις έδωσαν πράγματα, ειδικά ο Γάλλος στα hedge ήταν πολύ επιθετικός. Το παιχνίδι αυτό, δεν ήταν από τα καλά του Χέις-Ντέιβις, στο επιθετικό κομμάτι, όμως αμυντικά και πάλι, έχει δώσει πάρα πολλές μάχες και ήταν βασικό γρανάζι στην άμυνα αλλαγών που έπαιξαν οι πράσινοι σε αρκετά κομμάτια του αγώνα. Απλά στην επίθεση, δεν θα πρέπει να είναι τόσο διστακτικός.

Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το 0-1 και τώρα θα πρέπει να περιμένει την αντίδραση της Βαλένθια. Σε αυτές τις σειρές, είναι μία σου και μία μου, στην τακτική, οπότε θα πρέπει να δούμε τώρα πώς ο Μαρτίνεζ, θα προσπαθήσει να σπάσει αυτήν την πίεση του Παναθηναϊκού και να τρέξει περισσότερο η ομάδα του.