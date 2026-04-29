Αναβαθμισμένο και πιο ολοκληρωμένο το υβριδικό Mazda 2

Με την έλευση του μοντέλου του 2026, το Mazda2 Hybrid φέρνει μια σειρά από αναβαθμίσεις που εστιάζουν στη σχεδίαση, την άνεση και την ασφάλεια, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ως ένα αποδοτικό και πρακτικό full hybrid στην κατηγορία B.

Βασισμένο στις συμπαγείς διαστάσεις και τον ευέλικτο οδηγικό του χαρακτήρα, το Mazda 2 συνεχίζει να συνδυάζει τη χαρακτηριστική σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo της μάρκας με ένα ιδιαίτερα αποδοτικό εξηλεκτρισμένο σύστημα κίνησης και ένα διαισθητικό, προσανατολισμένο στον οδηγό εσωτερικό.

Για το 2026, το Mazda 2 Hybrid αποκτά πλουσιότερο βασικό εξοπλισμό σε όλες τις εκδόσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγική Prime-Line. Πλέον περιλαμβάνει ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα συνοδηγού, ηλεκτρικά πίσω παράθυρα, εσωτερικό καθρέφτη με αυτόματη σκίαση και αναβαθμισμένο ηχοσύστημα τεσσάρων ηχείων και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινή άνεση και χρηστικότητα.

Στις εκδόσεις Prime-, Centre- και Exclusive-Line, τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεφτών είναι πλέον στο χρώμα του αμαξώματος, προσφέροντας πιο ομοιογενή εμφάνιση, ενώ οι εκδόσεις Homura και Homura Plus διατηρούν τα μαύρα καπάκια ως στοιχείο διαφοροποίησης.

Οι υψηλότερες εκδόσεις έχουν επίσης ενισχυθεί. Η Exclusive-Line διαθέτει πλέον πλήρη φωτιστικά σώματα LED εμπρός και πίσω, ενώ οι Homura και Homura Plus υιοθετούν ανανεωμένες εσωτερικές επενδύσεις με νέες γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες σε βασικά σημεία, όπως η κεντρική κονσόλα και τα πάνελ θυρών, δημιουργώντας μια πιο σύγχρονη και premium αίσθηση στην καμπίνα.

Η εξωτερική εμφάνιση ενισχύεται και με τρία νέα χρώματα: Charcoal Grey, Sky Grey και Fern Green.

Στο εσωτερικό, το Mazda2 Hybrid 2026 δίνει έμφαση στην εργονομία και την ευκολία χρήσης. Όλα τα βασικά χειριστήρια και όργανα είναι τοποθετημένα γύρω από το τιμόνι, ενώ το χαμηλό ταμπλό και οι πίσω τοποθετημένες κολόνες A προσφέρουν εξαιρετική ορατότητα προς τα εμπρός.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα ευρύ σύνολο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Νέα προσθήκη για το 2026 είναι το Driver Monitoring System (DM), που περιλαμβάνεται πλέον στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις και ενισχύει την ασφάλεια ανιχνεύοντας σημάδια κόπωσης ή απόσπασης της προσοχής μέσω υπέρυθρης κάμερας.

Στον πυρήνα του, τεξακολουθεί να χρησιμοποιεί ένα power-split full hybrid σύστημα, που συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 116 ίππους. Το σύστημα επιτρέπει υψηλό ποσοστό ηλεκτρικής κίνησης, ιδιαίτερα σε αστικές συνθήκες, χωρίς να απαιτείται εξωτερική φόρτιση.

Επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 9,7 δευτερόλεπτα και φτάνει τελική ταχύτητα 175 km/h, με συνδυασμένη κατανάλωση 3,7–4,2 l/100 km και εκπομπές CO₂ 85–96 g/km (ανάλογα με την έκδοση).

Το Mazda2 Hybrid 2026 προσεγγίζει την εξηλεκτρισμένη μετακίνηση με ισορροπία, συνδυάζοντας συμπαγείς διαστάσεις, αποδοτική υβριδική τεχνολογία και βελτιωμένα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας, σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την καθημερινότητα. Η παραγωγή ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2026 και τα πρώτα μοντέλα βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς τις ευρωπαϊκές αγορές.