Μεγάλο πλήγμα για Λέικερς: Χάνει όλη την σειρά με τους Θάντερ ο Ντόντσιτς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν θα έχουν στην διάθεσή τους τον Λούκα Ντόντσιτς για την σειρά με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, αν περάσουν τους Χιούστον Ρόκετς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκονται… με το ένα πόδι στον επόμενο γύρο, καθώς προηγούνται με 3-1 στην σειρά με τους Χιούστον Ρόκετς. Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ σε κανένα από τα τέσσερα παιχνίδια δεν είχε στην διάθεσή του τους Όστιν Ριβς και Λούκα Ντόντσιτς, βλέποντας τους υπόλοιπους παίκτες να κάνουν το step-up.

Η επιστροφή του Ριβς πλησιάζει και δεν αποκλείεται να γίνει και στο Game 5 με τις «Ρουκέτες». Όμως, δεν ισχύει το ίδιο και για τον Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σαμς Σαράνια του «ESPN» έκανε γνωστό μιλώντας στο «SportsCenter» πως ο Σλοβένος superstar έχει αρχίσει να κάνει περισσότερα πράγματα στο παρκέ, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος να αγωνιστεί.

Αναλυτικότερα, τόνισε πως αν οι «Λιμνάνθρωποι» προκριθούν, τότε θα χάσει ολόκληρη την σειρά με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Φυσικά, πρόκειται για μεγάλο πλήγμα για τους Λέικερς, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να καλείται στα 41 χρόνια ζωής να «κουβαλήσει» για ακόμα μία φορά την ομάδα και τον Όστιν Ριβς να «τρέχει» για να βρει άμεσα αγωνιστικό ρυθμό. Την ίδια ώρα, θα πρέπει και οι υπόλοιποι παίκτες του ροτέισον να συνεχίσουν να αποδίδουν στο... 200%.