Νέα επέμβαση του Λαμέλα στο ισχίο (pics)

Σε νέα χειρουργική επέμβαση στο πόδι υποβλήθηκε ο Έρικ Λαμέλα, όπως ενημέρωσε ο ίδιος. Ο Αργεντινός πρώην άσος της ΑΕΚ χειρουργήθηκε ξανά, με στόχο να απαλλαγεί οριστικά από τους πόνους που τον οδήγησαν στην απόφαση να αποσυρθεί από τα γήπεδα το περασμένο καλοκαίρι.
Ο Λαμέλα μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, εντάχθηκε στο επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη.
Un poco dolorido pero con mi nueva cadera , esperemos que esta prótesis sea el comienzo de una vida sin dolor. 🤞— Erik Manuel Lamela (@ErikLamela) April 28, 2026
Un saludo para todos, gracias a los que escriben siempre ! 🙏 pic.twitter.com/iPtcA57WKe