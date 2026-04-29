Νέα επέμβαση του Λαμέλα στο ισχίο (pics)

Ο Έρικ Λαμέλα υποβλήθηκε σε νέα επέμβαση για να απαλλαγεί οριστικά από τους πόνους.

Σε νέα χειρουργική επέμβαση στο πόδι υποβλήθηκε ο Έρικ Λαμέλα, όπως ενημέρωσε ο ίδιος. Ο Αργεντινός πρώην άσος της ΑΕΚ χειρουργήθηκε ξανά, με στόχο να απαλλαγεί οριστικά από τους πόνους που τον οδήγησαν στην απόφαση να αποσυρθεί από τα γήπεδα το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Λαμέλα μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, εντάχθηκε στο επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη.

