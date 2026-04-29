«Δεν ήθελα να σκοτώσω, μόνο να φοβίσω το σύστημα» - Τι λέει ο 89χρονος μέσα από τη ΓΑΔΑ

Ως πράξεις απελπισίας και διαμαρτυρίας χαρακτηρίζει τα όσα έκανε χθες προκαλώντας τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων αλλά και το χάος στο κέντρο της Αθήνας, ο 89χρονος συλληφθείς για τις επιθέσεις με πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ο ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη χθες στην Πάτρα πολλές ώρες μετά τη διπλή επίθεσή του και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα, μίλησε μέσα από τη ΓΑΔΑ για τις πράξεις του που σκόρπισαν τον τρόμο σε υπαλλήλους που ουδεμία άμεση σχέση είχαν με το πρόβλημά του.

«Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση, ήθελα μόνο να φοβίσω το σύστημα. 40 χρόνια εργασίας στο Σικάγο λαμβάνω σύνταξη 2.614 δολάρια» είπε και κατηγόρησε το ΙΚΑ ότι «αλλοίωσε τα ένσημά μου, από 472 τα έκανε 37. Βιώνω 21 χρόνια αδικίας και ταλαιπωρίας από τις ελληνικές Αρχές».

«Ήρθες από την Αμερική να πάρεις σύνταξη;»

Ο ηλικιωμένος άνδρας είπε επίσης ότι στον ΕΦΚΑ τον πρόσβαλαν λέγοντάς του «ήρθες από την Αμερική να πάρεις εδώ σύνταξη», ενώ τόνισε ότι προτιμά τη φυλακή από το Δαφνί.

«Πυροβόλησα στο έδαφος. Δεν στόχευσα άνθρωπο. Άφησα το όπλο και σημείωμα ως πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας. Είμαι 90 ετών. Προτιμώ τη φυλακή από το γηροκομείο. Είχα προειδοποιήσει από το 2019. Με είχαν κλείσει στο Δαφνί. Καταγγέλλω ελλιπή έλεγχο ασφαλείας στον ΕΦΚΑ», ανέφερε ο δράστης μέσω δήλωσης που μετέφερε ο δικηγόρος του στον ΑΝΤ1.

«Καλά στην υγεία τους όλοι οι τραυματίες»

Για το χθεσινό περιστατικό στον ΕΦΚΑ και την κατάσταση των πέντε ανθρώπων που τραυματίστηκαν μίλησε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου του οργανισμού, Φωτεινή Βρύνα.

«Το περιστατικό μας έχει συγκλονίσει όλους. Αυτό που απασχολεί και την ηγεσία του υπουργείου φυσικά και τη διοίκηση του ΕΦΚΑ είναι η ασφάλεια των ανθρώπων. Και πρέπει να πω ότι υπάρχει ανησυχία. Είναι λογικό όταν μπροστά στα μάτια σου γίνεται ένα τέτοιο περιστατικό και την άλλη μέρα καλείσαι να πας να εργαστείς στον ίδιο χώρο αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το σοκ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θέλω να πω όμως ότι και η υπουργός χθες κατά την άφιξή της από την Κωνσταντινούπολη, από το αεροδρόμιο, πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο, όπου συνομίλησε και με τον τραυματία.

Και να πω ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά, όπως και οι άλλοι τέσσερις που έχουν τραυματιστεί από το Πρωτοδικείο, είναι σε καλή κατάσταση. Από δω και πέρα φυσικά θα κοιτάξουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ασφάλεια και των εργαζομένων αλλά και των πολιτών, όπου εισέρχονται εκεί για να εξυπηρετηθούν από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ».

ΕΦΚΑ: «Προβληματική περίπτωση»

Η κα Βρύνα αναφέρθηκε και στο τι ισχύει με τον 89χρονο και τη σύνταξή του ως ασφαλισμένου.

«Η περίπτωσή του ήταν προβληματική. Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος είχε πάρει απορριπτική απόφαση στο αίτημα που είχε κάνει. Είχε οδηγηθεί στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή, στην οποία είχε πάρει επίσημη απάντηση αρνητική. Στη συνέχεια κατέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια, όπου και από εκεί υπήρξε αρνητική απάντηση και στη συνέχεια προσέφυγε στο Εφετείο, όπου όταν εκδικάστηκε η υπόθεση στο Εφετείο δεν προσήλθε.

Τα ένσημά του ήταν πάρα πολύ λίγα. Πρέπει να σας πω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος λάμβανε σύνταξη ΟΓΑ, μία μικρή, χωρίς να έχει πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές. Είναι μια διάταξη που ξεκινά από το ‘61. Πάλι το ‘87 ξανά είχε ενεργοποιηθεί επί Ανδρέα Παπανδρέου. Την περίοδο εκείνη δινόταν σύνταξη στους αγρότες, τους ανασφάλιστους, χωρίς να έχουν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές ένα μικρό ποσό», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Είχε πολύ λίγα ένσημα στο ΙΚΑ, όπου σύμφωνα με το καταστατικό του ΟΓΑ, δεν μπορούσε να γίνει η ενοποίηση που ζητούσε του ΙΚΑ και του ΟΓΑ. Ο ίδιος ταυτόχρονα λάμβανε άλλες δύο συντάξεις. Μία σύνταξη η οποία ήταν από τη Γερμανία και μία σύνταξη η οποία ήταν από την Αμερική. Κατά τη δική του ομολογία, με αυτό το σημείωμα που άφησε, που αναφέρει ότι έπαιρνε 2.600 από την Αμερική συν ένα μικρό ποσό περίπου στα 100 ευρώ από τη Γερμανία και ένα αντίστοιχο ποσό που έπαιρνε από τον ΟΓΑ».

Πηγή: ethnos.gr

