Μεσσηνία: Μυστήριο με τον 42χρονο που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο με σφαίρα στο κεφάλι

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τρίτη (28/4) στον Μπουρνιά Μεσσηνίας, μετά τον εντοπισμό ενός 42χρονου, που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο.

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία μετά το περιστατικό. Το θύμα φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι, πιθανότατα από κυνηγετική καραμπίνα. Το όπλο του εγκλήματος δεν έχει εντοπιστεί, ούτε και ο δράστης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, ο 42χρονος φέρεται να είναι αλβανικής καταγωγής και εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο ανάμεσα από μαντριά και στάβλους στην περιοχή της Δυτικής Παραλίας, στη συνοικία Μπουρνιά.

Ερευνάται αν το θύμα είναι εργάτης και έπεσε νεκρός από τα χέρια του αφεντικού του ή κάποιου άλλου εργάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του messinialive.gr, ο στάβλος ανήκει σε 90χρονο Καλαματιανό και τον διαχειρίζεται η 50χρονη κόρη του. Το θύμα βρέθηκε νεκρό από ένα ζευγάρι – έναν 47χρονο Αλβανό και μια 50χρονη Ελληνίδα – που τον φιλοξενούσαν προσωρινά και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Τι κρύβεται στην αγροτική περιοχή; -Τρία άτομα κλήθηκαν για κατάθεση

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν χθες τον χώρο και συνέλεξαν στοιχεία. Επίσης, εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από επιχειρήσεις της περιοχής, για να αναπαραχθούν οι κινήσεις που έγιναν νωρίτερα την ημέρα του περιστατικού.

Η περιοχή είναι αραιοκατοικημένη και περιλαμβάνει αγροτικές καλλιέργειες, στάβλους και επιχειρήσεις, γεγονός που δυσκολεύει την έρευνα.

Μέχρι στιγμής έχουν κληθεί για καταθέσεις τρία άτομα, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και του όπλου που χρησιμοποιήθηκε.

Πηγή φωτό: best-tv

Πηγή: iefimerida.gr