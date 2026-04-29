AS: «Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Βλαχοδήμο ο Παναθηναϊκός»

Νέα δημοσιεύματα στην Ισπανία θέλουν τον Παναθηναϊκό να κοιτάζει πολύ ζεστά την -δύσκολη- περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου.

Μπορεί η Σεβίλλη να δίνει μάχη για την παραμονή της στην Primera Division, έχοντας υποχωρήσει στην επικίνδυνη ζώνη, αλλά ο Έλληνας πορτιέρο είναι μεταξύ των διασωθέντων από το φετινό της ναυάγιο και οι Ανδαλουσιάνοι θέλουν να τον κρατήσουν και την επόμενη σεζόν.

Αυτό βέβαια μόνο εύκολο δεν θα είναι, ο διεθνής γκολκίπερ ανήκει στη Νιούκαστλ που έχει υψηλές απαιτήσεις, ενώ σύμφωνα με την "AS" υπάρχουν και πολλοί μνηστήρες για τον έμπειρο τερματοφύλακα.

Για τον 32χρονο άσο υπάρχει ενδιαφέρον από την Πρέμιερ Λιγκ και την Μπουντεσλίγκα "αλλά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον φαίνεται να προέρχεται από την Ελλάδα, τη γη των προγόνων του και την πατρίδα της εθνικής του ομάδας. Δεν περνάει σχεδόν καμία εβδομάδα χωρίς να προκύπτουν νέες πληροφορίες σχετικά με το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, στον οποίο αγωνιζόταν πριν από μερικά χρόνια", σημειώνεται.

