Γκέλα και... ξεφωνητό για Αράο στην Βραζιλία (vid)

Ένα λάθος του Γουίλιαν Αράο έφερε την Σάντος πίσω στο σκορ κόντρα στην Σαν Λορέντσο και οι οπαδοί της ομάδας του τον... έκραξαν στα social media.

Έντονη κριτική προς τον πρώην μέσο του Παναθηναϊκού, μετά την ισοπαλία της Σάντος με την Σαν Λορέντσο για το Κόπα Σουνταμερικάνα.

Οι Αργεντινοί προηγήθηκαν στο 27' μετά από ένα λάθος του Αράο στη μεσαία γραμμή, αλλά και σοβαρή ευθύνη του τερματοφύλακα των Βραζιλιάνων και οι φίλοι της Σάντος… ξεσπάθωσαν στα social media εναντίον του 34χρονου χαφ.

«Ο Αράο πέρασε όλο το παιχνίδι κυνηγώντας τη μπάλα και τον αντίπαλο. Τραγικός», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων.

«Ο Αράο δεν αντέχει πλέον σωματικά, δεν γίνεται να συνεχίσει ως επαγγελματίας παίκτης…», σημείωνε άλλο σχόλιο.