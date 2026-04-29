Γκέλα και... ξεφωνητό για Αράο στην Βραζιλία (vid)

Έντονη κριτική προς τον πρώην μέσο του Παναθηναϊκού, μετά την ισοπαλία της Σάντος με την Σαν Λορέντσο για το Κόπα Σουνταμερικάνα.
Οι Αργεντινοί προηγήθηκαν στο 27' μετά από ένα λάθος του Αράο στη μεσαία γραμμή, αλλά και σοβαρή ευθύνη του τερματοφύλακα των Βραζιλιάνων και οι φίλοι της Σάντος… ξεσπάθωσαν στα social media εναντίον του 34χρονου χαφ.
«Ο Αράο πέρασε όλο το παιχνίδι κυνηγώντας τη μπάλα και τον αντίπαλο. Τραγικός», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων.
«Ο Αράο δεν αντέχει πλέον σωματικά, δεν γίνεται να συνεχίσει ως επαγγελματίας παίκτης…», σημείωνε άλλο σχόλιο.
Gol do San Lorenzo. Falha do Arão e do Brazão. pic.twitter.com/poqk5M6npY— Central Santos Futebol Clube (@sfcmemeclube) April 28, 2026