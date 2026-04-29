Με Ράντοβιτς το Game 2 του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, Πουκλ στο Ολυμπιακός-Μονακό

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν στα Game 2 για τις σειρές Βαλένθια-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Μονακό.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πανηγυρίσει το «διπλό» απέναντι στην Βαλένθια και ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα την Μονακό, με τις δύο ελληνικές ομάδες να προηγούνται με 1-0 στις σειρές τους.

Τώρα, έχουν μπροστά τους τα Game 2 και έγιναν γνωστοί οι διαιτητές που θα σφυρίξουν. Πιο συγκεκριμένα, η διαιτητική τριάδα στην «Roig Arena» θα αποτελείται από τους Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Ρόμπερτ Λοτερμόσερ (Γερμανία) και Τόμισλαβ Χόρντοφ (Κροατία).

Από την άλλη, στο ΣΕΦ θα σφυρίξουν οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία)και Λούκα Καρντούμ (Κροατία).