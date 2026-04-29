Καθοριστικός ο Νίκο Τσακίρης: Έστειλε τη Σαν Χοσέ στα προημιτελικά του Κυπέλλου (vid)

Ο Νίκο Τσακίρης συνεχίζει να ξεχωρίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της Σαν Χοσέ στο Κύπελλο.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός σημείωσε το τελευταίο γκολ στη νίκη της ομάδας του απέναντι στη Μινεσότα Γιουνάιτεντ, «κλειδώνοντας» την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ξεκινώντας ως βασικός, ο νεαρός άσος διαμόρφωσε το τελικό 4-2 στο 75ο λεπτό, ευστοχώντας σε τετ α τετ και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση.

Αυτό ήταν το τρίτο του γκολ σε 12 συμμετοχές με τη φανέλα της Σαν Χοσέ σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνοντας πως αποτελεί μία αξιόπιστη λύση για την ομάδα του και ένα ανερχόμενο όνομα στο αμερικανικό ποδόσφαιρο.