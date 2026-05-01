Σορτς στην “Magic Euroleague”: «Ξέραμε ότι θα το βάλει ο Χέις-Ντέιβις» και η... κουβέντα με τον Όσμαν για τα ταξίδια

Μετά το μεγάλο «διπλό» του Παναθηναϊκού Aktor στην Ισπανία στο Game 2 με την Βαλένθια ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε στην «Magic Euroleague» για το buzzer-beater του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις αλλά και για τα… ταξίδια του συμπαίκτη του. Αποστολή στην Ισπανία.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην «Magic Euroleague»:

Για το αν μετράει το μέγεθος της φανέλας: «Σίγουρα έχεις περισσότερη πίεση και ευθύνες όταν φοράς την φανέλα του Παναθηναϊκού. Όλοι ξέρουμε που υπογράψουμε. Ξέρουμε τι έρχεται με την ομάδα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Κάθε ματς βγαίνει μπροστά και άλλος παίκτης. Απόψε έδωσα λίγα πράγματα όλοι. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε μία δύσκολη σειρά όπως αυτή».

Για την ταυτότητα του Παναθηναϊκού: «Δεν ξέρω. Στα play-offs πολλά από αυτά τα πράγματα δεν μετράνε. Πρέπει απλά να βρεις τρόπο να κερδίσεις το ματς. Είτε είναι κλειστό, όπως το Game 1, στο οποίο δεν σκοράραμε, είτε όπως στο Game 2 με υψηλό σκορ. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για ό,τι βρεθεί στον δρόμο σου και να μπορείς να αντιδράσεις. Καταφέραμε να αντιδράσουμε στα δύο πρώτα ματς και πρέπει να το κάνουμε και στο Game 3».

Για το αν περίμενε αυτές τις στιγμές όλη την σεζόν: «Ξεκάθαρα. Πάντα είμαι έτοιμος, πάντα είμαι προετοιμασμένος για όταν με φωνάξουν. Και όποτε με βάζει ο κόουτς προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει. Και αυτό έκανα στα play-in, εδώ στην Βαλένθια. Ελπίζω να συνεχίσω μέχρι το τέλος της σεζόν».

Για το τι σκέφτηκε όταν εκτέλεσε το τελευταίο σουτ ο Χέις-Ντέιβις: «Όταν η μπάλα πήγε στα χέρια του ήξερα ότι θα σουτάρει. Έχουμε τόσους παίκτες σε αυτή την ομάδα που μπορούν να τελειώσουν τους αγώνες. Μπορεί να μην είχε αρκετό χρόνο, αλλά πήγε στο σημείο του και νομίζω ότι όλοι σε αυτά τα αποδυτήρια μπορούσαν να πουν πως όταν σούταρε θα έμπαινε. Τον έχουμε δει να κάνει αυτό το σουτ στην προπόνηση. Ήταν δύο φορές σε All-Euroleague Team και MVP του Final-Four, νομίζω ότι τον εμπιστευόμαστε με την μπάλα».

Για το αν αξίζει περισσότερα ταξίδια ο Χέις-Ντέιβις: «Πρέπει να μιλήσετε με εκείνον για αυτό».

Μάλιστα, στην συνέχεια ο Σορτς ενημέρωσε τον Τζέντι Όσμαν για την τελευταία ερώτηση, ο οποίος αποφάσισε να... κρατήσει απόσταση και είπε: «Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό».