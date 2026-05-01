Αταμάν: «Μπροστά από τα αποδυτήριά μας είναι 10 αστυνομικοί - Θέλουν να συλλάβουν τον Γιαννακόπουλο»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μίλησε για την εικόνα που επικρατεί έξω από τα αποδυτήρια των «πρασίνων» με την παρουσία 10 αστυνομικών, ενώ σημείωσε πως θέλουν να συλλάβουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είπα ήδη στην Euroleague TV την γνώμη μου, οπότε θα μιλήσω για λίγο επειδή μπροστά στα αποδυτήριά μας υπάρχουν 10 αστυνομικοί που θέλουν να συλλάβουν άτομα από το σταφ και τον πρόεδρό μας, τον Γιαννακόπουλο. Πρώτη φορά στην καριέρα μου, έχω καριέρα 30 χρόνων στο άθλημα, βλέπω να κερδίζουμε με buzzer-beater, όλοι να είναι χαρούμενοι και το σταφ της Βαλένθια βάζει την αστυνομία μπροστά από τα αποδυτήρια. 10 αστυνομικούς για να μην απολαύσουμε τη νίκη και προσπαθούν να συλλάβουν τον πρόεδρο μας, τον Γιαννακόπουλο, τον General Mananger, μερικούς ανθρώπους. Τι είναι αυτό; Ευχαριστώ πολύ, να περάσετε καλά. Θα σας δω στην Αθήνα»