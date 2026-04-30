Φουρνιέ: «Επέστρεψα στην Ευρώπη για να ζήσω αυτές τις στιγμές»

Ο Έβαν Φουρνιέ μίλησε στην Eurolaegue TV μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Μονακό και την νίκη με 94-64 για το 2-0 στην σειρά, δηλώνοντας πως επέστρεψε στην Ευρώπη για να ζήσει αυτές τις στιγμές.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αυτό που είναι καλύτερο είναι ότι όλοι είχαν συμβολή. Ήταν εξαιρετική προσπάθεια, είχαμε συγκέντρωση. Ρίξαμε την ένταση σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού αλλά ο λόγος ήταν ότι είχαμε μεγάλο προβάδισμα. Ήταν καλό ματς».

Για την ατμόσφαιρα: «Επέστρεψα στην Ευρώπη για να ζήσω αυτές τις στιγμές. Για αυτό αποφάσισα να επεκτείνω την καριέρα μου. Είναι ξεχωριστοί οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Θέλω να απολαμβάνω όσο μπορώ αυτά τα παιχνίδια. Είμαι χαρούμενος που ήμουν μέρος αυτού που έγινε σήμερα».

Για τη φωτογραφία που δημοσίευσε με τον Βεζένκοφ όταν βγήκε MVP: «Δεν του το είπα. Όταν τράβηξα την φωτογραφία προφανώς δεν ήταν ξύπνιος και ήταν πριν 2 μήνες. Πήγα στο μπάνιο του αεροπλάνου και τον είδα να κοιμάται, οπότε την έβγαλα. Το ένστικτο μου, έλεγε ότι θα ήταν MVP φέτος, οπότε την κράτησα για την καλύτερη στιγμή. Είναι καλός φίλος οπότε δεν τον νοιάζει.

Του έστειλα μήνυμα και του είπα “Συγχαρητήρια αδερφέ”, αλλά όταν μου απάντησε δεν είχε δει ότι υπήρχε το tweet. Οπότε μου είπε μετά… μερικά λόγια όταν το είδε».