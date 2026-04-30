Σκαριόλο: «Το δεύτερο παιχνίδι είναι πάντα αυτό με τη μεγαλύτερη πίεση και απαιτήσεις»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Ρεάλ κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ στο Game 1 στάθηκε στη συνέχεια της σειράς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Περιμένω ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το δεύτερο παιχνίδι είναι πάντα αυτό με τη μεγαλύτερη πίεση και απαιτήσεις για την γηπεδούχο ομάδα. Η φιλοξενούμενη ομάδα γνωρίζει ότι η ήττα θα δυσκόλευε πολύ την πρόκριση και συνήθως δίνει το 100% και περισσότερο.

Πρέπει να προσαρμόσουμε τα πράγματα, και θα τα προσαρμόσουν κι αυτά. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια διαφορετική κατάσταση της ομάδας.

Είναι σημαντικό να μοιάζουμε όσο το δυνατόν λιγότερο με την ομάδα των πρώτων 36 λεπτών και με την ομάδα των τελευταίων τεσσάρων αγώνων».