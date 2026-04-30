Έχοντας για πρωταγωνιστή ξανά τον Σάσα Βεζένκοφ (21π. 7ρ.) ο Ολυμπιακός διέλυσε την Μονακό και στο game 2 (94-64) και πάει στο Πριγκιπάτο για να τελειώσει την σειρά. Αποβλήθηκε με 2 τεχνικές ποινές πριν το τέλος του ημιχρόνου ο Μάικ Τζέιμς.

Νέος «ερυθρόλευκος» περίπατος και μια ανάσα από το... Telekom Center ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες έπιασαν υψηλά στάνταρ απόδοσης - κυρίως στο 2ο δεκάλεπτο - δεν άφησα περιθώρια αντίδρασης στην Μονακό και με όπλο την άμυνα τους «καθάρισαν» εύκολα το Game 2 (94-64), κάνοντας το 2-0 στην σειρά.

Πλέον η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα καλείται να πάει την επόμενη εδβομάδα στο Μόντε Κάρλο και να κάνει τη μία νίκη που χρειάζεται για να σφραγίσει την παρουσία της στο Final-4 της Αθήνας.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν ενδεικτικό της ποιοτικής διαφοράς των δυο ομάδων, με τον Ολυμπιακό να κρατά την ομάδα του Μαρκοϊσβίλι μόλις στους 8π. (31-8). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μοίρασαν πολύ καλά την μπάλα (22ασ.) περιόρισαν τα λάθη τους (12λ.), την ώρα που σούταραν πολύ καλά από τα 6.75μ. (15/38τρ.)

Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει σε MVP mode, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ. Επέστρεψε στις... εργοστασιακές του ρυθμίσεις ο Εβάν Φουρνιέ (16π. 5ρ. 7ασ.), διψήφιος ο ΜακΚίσικ (11π. 4ρ.), πολύ καλή παρουσία του Ουόκαπ (10π. 4ασ. 3/6τρ.).

Από την άλλη πλευρά η Μονακό που δεν κατάφερε να περιορίσει τον ρυθμό του Ολυμπιακού, ο Κεβάριους Χέις ήταν πρώτος σκόρερ με 11 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τον Στραζέλ να προσθέτει 10 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ και τον Ντιάλο να προσθέτει επίσης 10 πόντους.

Καταιγίδα τριπόντων και «ερυθρόλευκο» προβάδισμα δια χειρός Βεζένκοφ

Με τον Κώστα Παπανικολάου να παίρνει την θέση του τραυματία Ουόρντ στο αρχικό σχήμα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, με τον Μιλουτίνοφ να ανοίγει το σκορ και τον Ουόκαπ να ευστοχεί από μακριά για το 5-0. Με όπλο την άμυνα τους οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εγκλωβίσει την Μονακό, με τον Ντιάλο να λύνει τον γόρδιο δεσμό για το 5-2 στο 3’. Ο Ουόκαπ αξιοποιούσε τον χώρο που του έδινε η γαλλική ομάδα, βρήκε δυο ελεύθερα τρίποντα φτάνοντας τους 7π. (9-4 στο 4’), με τους Πειραιώτες να εκτελούν με πολύ καλά ποσοστά από μακριά (4/5τρ.) για το +6 (15-9 στο 5’). Ο Βεζένκοφ με νέο τρίποντο έγραψε το 18-11 στο 6’, με τους Μονεγάσκους να απαντούν με σερί 6-0 για να μειώσουν στο πόντο. Οι παίκτες του Μαρκοϊσβίλι πήραν τα ηνία με τρίποντο (4/6τρ ομαδικά τρ.) του Τζέιμς (19-20), με τον Ολυμπιακό να «τρέχει« 7-0 σερί δια χειρός Βεζένκοφ (11π. 3ρ. 2ασ.) για το 26-20. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +5 (28-23), με τον Βούλγαρο φόργουορντ να κάνει ότι θέλει στο παρκέ (13π. 4ρ.).

Ολοκληρωτικό μπάσκετ από τον Ολυμπιακό, πάνω από τους 20π. η διαφορά

Ο Φουρνιέ βρήκε τους πρώτους του πόντους από τα 6.75μ. για το +8 (31-23), με τον Ολυμπιακό να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παίζει χωρίς «καθαρό» τριάρι. Ο Γάλλος άσος έδωσε για πρώτη φορά στους «ερυθρόλευκους» διψήφια τιμή στο προβάδισμα τους (+10, 35-25 στο 13’), ο Πίτερς βρήκε τους πρώτους του πόντους, με τους Πειραιώτες να κάνουν ότι θέλουν στο παρκέ εκτοξεύοντας την διαφορά στο +16 (45-29 στο 17’). Η Μονακό είχε χάσει τελείως την συγκέντρωση της και στις δυο πλευρές του παρκέ, ο Ουόκαπ με το τρίτο του τρίποντο (3/4τρ.) έστειλε την διαφορά πάνω από τα επίπεδα των 20π. (52-31 στο 18’). Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο μέρος στο +28 (59-31), με τον Μάικ Τζέιμς να αποβάλλεται από τους διαιτητές, την στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» είχαν βάλει γερές βάσεις για το 2-0 στην σειρά.

Χαλάρωσε αλλά διατήρησε το προβάδισμα του σε ασφαλή επίπεδα ο Ολυμπιακός

Ο Βεζένκφο συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο πρώτο δεκάλεπτο (+29, 62-33), με την Μονακό να τρέχει σερί 6-0 για να μειώσει σε 62-39. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ρίξει την ένταση τους στην άμυνα, οι Μονεγάσκοι μείωσαν στους 20π. με τρίποντο του Στραζέλ (65-45 στο 25΄), με τον Βεζένκοφ να ξεκολλάει τους Πειραιώτες με τρίποντο φτάνοντας τους 19π. (5/7τρ.). Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διατηρούσε την διαφορά της σε ασφαλή επίπεδα (+23, 70-47 στο 28’), με την γαλλική ομάδα να εκμεταλλεύεται την χαλαρότητα των Πειραιωτών, μειώνοντας στο -18 στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου (72-54).

Άνετα ο Ολυμπιακός το 2-0, μια ανάσα από το Final-4 οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός είχε βάλει τις βάσεις για να κάνει το 2-0 στην σειρά και να πάρει σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στο F4, με τον Τζόσεφ να επαναφέρει την διαφορά στα επίπεδα των 20π. (75-55) στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου. Ο Τζόουνς βρήκε το πρώτο του καλάθι από την ρακέτα (77-55 στο 33'), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ανοίγει το rotation ελέω και της μεγάλης διαφοράς. ΜακΚίσικ και Τζόουνς έδωσαν σκορ στους Πειραιώτες για το +25 (84-59 στο 36'), με τον Φουρνιέ να «πυροβολεί» από τα 6.57μ. για το 87-59. Τα τελευταία 3' ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα με τον Ολυμπιακό να κάνει εύκολα το 2-0 (94-64) στην σειρά και πλέον βρίσκεται μια ανάσα από το Final-4 της Αθήνας.

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 59-31, 72-54, 94-64.

