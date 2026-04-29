Η Ρεάλ για 35 λεπτά έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο, αλλά στο τελευταίο 5λεπτο έπαιξε με τη φωτιά κόντρα στη Χάποελ, κάνοντας όμως το 1-0 σειρά (86-82).

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο είδε τον Έντι Ταβάρες να αποχωρεί για τα αποδυτήρια μόλις στο 3ο λεπτό, αλλά με συγκέντρωση και χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της καθάρισε το ματς, παρότι στο τέλος έδειξε διαθέσεις αυτοχειρίας, με τη Χάποελ, που είδε τον Ελάιζα Μπράιαντ να παίζει για μόλις 10:09 λεπτά, να φτάνει στους 4 και να έχει ευκαιρίες για την ανατροπή της χρονιάς.

Η Ρεάλ έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο για 35 λεπτά, κράτησε την έδρας της, αλλά έχει το μυαλό της στην κατάσταση του Ταβάρες, με τη Χάποελ από την άλλη να περιμένει να δει πως θα είναι ο Μπράιαντ ενόψει του Game 2 την Παρασκευή (1/5, 21:45).

Αποβλήθηκε ο Δημήτρης Ιτούδης με 2 τεχνικές ποινές, έχοντας έντονα παράπονα για μία φάση του Οτούρου με τον Γκαρούμπα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Ρεάλ ήταν ο Φακούντο Καμπάτσο με 21 πόντους (6/9 τριπ.), με τον Τρέι Λάιλς να προσθέτει άλλους 13 (6 ριμπ.). Στους ο Μάριο Χεζόνια (5 ασ., 4 ριμπ., 3 κλεψ.), με τον Γκάμπριελ Ντεκ να έχει άλλους 10 (5/7 διπ.).

Από την πλευρά της Χάποελ Τελ Αβίβ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Αντόνιο Μπλέικνι με 25 πόντους (6/11 τριπ.), με τον Ντάνιελ Οτούρου να προσθέτει άλλους 20 (8/9 διπ.) και να κάνει εμφατικό double-double με 17 ριμπάουντ! Στους 15 ο Βασίλιε Μίσιτς (4/8 διπ., 7 ριμπ.) και στους 14 ο Κρις Τζόουνς (4/6 διπ., 8 ασ.).

Έχασε τον Ταβάρες, αλλά βρήκε μπόμπερ Καμπάτσο και διαφορά η Ρεάλ

Το παιχνίδι ξεκίνησε με δύο καρφώματα από τους Οτούρου και Ταβάρες, με την ατυχία να χτυπά νωρίς για τη Ρεάλ όμως, αφού μόλις στο 3' είδε τον θηριώδη σέντερ της να χτυπάει στο αριστερό γόνατο και να πηγαίνει στα αποδυτήρια. Οι παίκτες του Σκαριόλο όμως δεν έχασαν τη συγκέντρωσή τους και με πρωταγωνιστή τον Καμπάτσο, που πέτυχε 2 τρίποντα, προηγήθηκαν με 14-9 στο 5'. Ο Αργεντινός ήταν... on fire και με το τέταρτό του σουτ από την περιφέρεια (12π., 4/4 τριπ.) έστειλε τη Ρεάλ για πρώτη φορά στο +9 (20-11) στο 6', με τον Καμπάτσο και πάλι στο 7' με 1 βολή να γράφει το 21-11. Ο Ντεκ μάλιστα στο 8' με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό έκανε το 25-13, με τον Γκαρούμπα στο 9' να διαμορφώνει το 27-13. Ο Οτούρου (10π., 5/5 διπ.) όμως μάζεψε την κατάσταση και μαζί με το τρίποντο του Μπλέικνι μείωσε σε 27-18 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Μαδριλένικο πάρτι, έλαμψε δια της απουσίας της η Χάποελ

O Mπλέικνι (6π., 2/2 τριπ.) με την εκκίνηση της δεύτερης περιόδου με το 2ο τρίποντό του μείωσε ακόμα περισσότερο (27-21), με τους Λεν και Ντεκ να απαντούν άμεσα για το 31-21 στο 12' και τον Λάιλς με τρίποντο στο 13' να πηγαίνει τη Ρεάλ για πρώτη φορά στο +13 (34-21) με σερί 7-0. Η Ρεάλ είχε επιβάλει τον ρυθμό της και ο Φελίζ στο 14' διαμόρφωσε το 38-24, με τον Λάιλς στο 15' να διαμορφώνει το 42-24 και τους Μαδριλένους να κάνουν ό,τι θέλουν στο παρκέ. Ο Χεζόνια στο 17' έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στους 20 (46-26), με τον Σκαριόλο να έχει χρησιμοποιήσει ήδη και τους 12 παίκτες στο ματς, με τη Χάποελ κάπου εκεί να αφυπνίζεται και με σερί 7-0 και πρωταγωνιστή τον Μπλέικνι (10π.) να μειώνει σε 46-33 στο 19'. Το ημίχρονο ωστόσο έκλεισε στο 48-33, με την κυριαρχία των Μαδριλένων να αποτυπώνεται και στους αριθμούς, αφού είχαν 13 ασίστ και 5 κλεψίματα για μόλις 2 λάθη!

Προσπάθησαν να επιστρέψουν οι Ισραηλινοί, είχε τις απαντήσεις η Ρεάλ

Η Χάποελ συνέχισε την προσπάθεια να ρίξει τη διαφορά και στην έναρξη της τρίτης περιόδου, με τον Μίσιτς να μειώνει σε 52-40 στο 23', αλλά να μην μπορεί στην άμυνα να σταματήσει τη Ρεάλ. Ο Οτούρου (14π.), που ήταν σημείο αναφοράς από την αρχή για τη Χάποελ, στο 25' έφερε την ομάδα του Ιτούδη στο -11 (57-46), με την άμυνα να προδίδει και πάλι τη Χάποελ και τον Χεζόνια με 3/3 βολές να πηγαίνει τη Ρεάλ στους 14 (60-46). Ο Λάιλς στο 27' μετά από τρομερή άμυνα του Φελίζ στον Μίσιτς έκανε το 64-48, με την πρώτη προσπάθεια της Χάποελ να γυρίσει στο ματς να πέφτει σε... τοίχο. Ο Μίσιτς (12π., 2/3 τριπ.) στο 29' μείωσε και πάλι σε 66-55, με το δεκάλεπτο όμως να ολοκληρώνεται στο 70-55 και τη Ρεάλ να εξακολουθεί να είναι το αφεντικό στο παιχνίδι.

Έπαιξε με τη φωτιά η Ρεάλ, αλλά έκανε το 1-0

Ο Λάιλς με την εκκίνηση της τέταρτης περιόδου με τρίποντο έστειλε και πάλι τη διαφορά στους 18 (73-55), με τους Μαδριλένουν να κάνουν ακόμα πιο εύκολο τον δρόμο για το 1-0 στη σειρά. Το αντιαθλητικό όμως που χρεώθηκε ο Ντεκ και η τεχνική ποινή στον Σκαριόλο σε συνδυασμό με το τρίποντο του Μπλέικνι έφεραν 6 πόντους σε μία κατοχή για τη Χάποελ, που μείωσε σε 75-64 κι έδωσε ζωή στους φιλοξενούμενους, με το παιχνίδι να αποκτά πολλή ένταση και τον Ιτούδη να αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές. Η Ρεάλ βρήκε και πάλι τα πατήματά της και με τις 1/2 βολές του Λάιλς (13π.) έκανε το 79-64, με τον Καμπάτσο στο 36' με τρίποντο στον αιφνιδιασμό να δίνει τη χαριστική βολή στη Χάποελ για το 82-64. Η ομάδα του Σκαριόλο κάπου εκεί χαλάρωσε κάπως παραπάνω, με τους φιλοξενούμενους με το τρίποντο του Μπλέικνι (22π., 5/9 τριπ.) να μειώνει σε 86-79 στο 1:26 για τη λήξη, για να βάλει φωτιά στο ματς στα 50" με νέο σουτ από την περιφέρεια για το 86-82. Ο Λεν αστόχησε και στη συνέχεια οι Ουαϊνράιτ και Μπλέικνι έχασαν τρίποντα για να φέρουν το ματς στον πόντο, με το τελικό 86-82 να σημαίνει το 1-0 της Ρεάλ.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 48-33, 70-55, 86-82

