Η απονομή στην Μπιλμπάο, πρώτη back to back Κυπελλούχος (vid)

Έτσι, η Μπιλμπάο έγινε η πρώτη back to back Κυπελλούχος ομάδα στη διοργάνωση και η πρώτη που φτάνει τα δύο τρόπαια στη δεκαετή παρουσία του θεσμού.
Δείτε την απονομή του τροπαίου στην Μπιλμπάο, καθώς και όλους τους τροπαιούχους:
- 2025-26: Μπιλμπάο
- 2024-25: Μπιλμπάο
- 2023-24: Τσέμνιτς
- 2022-23: Άνβιλ
- 2021-22: Μπαχτσεσεχίρ
- 2020-21: Ιρόνι Νες Ζιόνα
- 2019-20: –
- 2018-19: Σάσαρι
- 2017-18: Βενέτσια
- 2016-17: Ναντέρ
- 2015-16: Φράπορτ Σκάιλαϊνερς
🏆🤍#FIBAEUROPECUP x @bilbaobasket pic.twitter.com/sED2YfzUZZ— FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) April 29, 2026