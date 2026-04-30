Η απονομή στην Μπιλμπάο, πρώτη back to back Κυπελλούχος (vid)

O ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπιλμπάο στους τελικούς του FIBA Europe Cup και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, είδε την ισπανική ομάδα να κατακτάει τον τίτλο.

Έτσι, η Μπιλμπάο έγινε η πρώτη back to back Κυπελλούχος ομάδα στη διοργάνωση και η πρώτη που φτάνει τα δύο τρόπαια στη δεκαετή παρουσία του θεσμού.

Δείτε την απονομή του τροπαίου στην Μπιλμπάο, καθώς και όλους τους τροπαιούχους:

  • 2025-26: Μπιλμπάο
  • 2024-25: Μπιλμπάο
  • 2023-24: Τσέμνιτς
  • 2022-23: Άνβιλ
  • 2021-22: Μπαχτσεσεχίρ
  • 2020-21: Ιρόνι Νες Ζιόνα
  • 2019-20: –
  • 2018-19: Σάσαρι
  • 2017-18: Βενέτσια
  • 2016-17: Ναντέρ
  • 2015-16: Φράπορτ Σκάιλαϊνερς
