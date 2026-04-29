Μπούτσκος: «Θέλαμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας, φάνηκε η κόπωση στην τρίτη περίοδο»

Ο Παντελής Μπούτσκος ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας, που έδωσε ισχυρό παρών στο Μπιλμπάο, ενώ αναφέρθηκε στα στοιχεία της ήττας και της απώλειας του τίτλου στο FIBA Europe Cup.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο προπονητής του ΠΑΟΚ σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι, χάσαμε την ευκαιρία να φέρουμε το τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε περήφανοι για το ταξίδι μας. Και σε αυτό είχαμε σήμερα 500 οπαδούς μας, οι οποίοι δε σταμάτησαν να μας ενθαρρύνουν. Ήταν συγκινητική η παρουσία τους. Θέλαμε πολύ να τους δώσουμε τη χαρά.

Κάποιες λεπτομέρειες δε μας άφησαν να εδραιώσουμε ένα μομέντουμ στο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν γενναίοι, κάτι λέει αυτό. Η κόπωση και η επιβάρυνσή μας από τα συνεχόμενα παιχνίδια, φάνηκε στην τρίτη περίοδο. Εκεί όπου η Μπιλμπάο ανέβασε την ένταση. Ηταν ένας σπουδαίος αντίπαλος με μεγάλη ποιότητα

Η νέα εποχή ξεκινάει με μια παρουσία μας σε ένα τελικό. Δεν έχουμε χρόνο μπροστά μας. Το πρόγραμμα είναι καταιγιστικό, παίζουμε πλέι οφ άμεσα, την Κυριακή με το Περιστέρι. Πρέπει να αλλάξουμε το τσιπάκι, οφείλουμε να υπερασπίσουμε το σπίτι μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε πολλαπλές ζωές με επιβάρυνση».