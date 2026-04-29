Νεκρός κρατούμενος από το Μπαγκλαντές στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ

Νεκρός εντοπίστηκε αλλοδαπός κρατούμενος από το Μπαγκλαντές, ο οποίος κρατούνταν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ) για υπόθεση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, το πρωί της Τετάρτης, στις 11:50, ο κρατούμενος παρουσίασε σπασμωδικό επεισόδιο, το οποίο έγινε άμεσα αντιληπτό από αστυνομικούς. Στο σημείο κλήθηκε σταθμός του ΕΚΑΒ, που προσήλθε περίπου στις 12:20 και τον εξέτασε.

Κατά την εκτίμηση του ιατρικού προσωπικού, δεν κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο, καθώς τα συμπτώματα αποδόθηκαν σε στερητικό σύνδρομο. Παράλληλα, ενημερώθηκε ψυχίατρος υπηρεσίας για την αξιολόγηση της κατάστασής του.

Αργότερα, ο κρατούμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Κλήθηκε εκ νέου το ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε τον θάνατό του περίπου στις 17:00, ενώ στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του αποδίδεται πιθανόν σε παθολογικά αίτια.

Πηγή: cnn.gr