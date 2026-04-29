Όμορφη στιγμή στο Μπιλμπάο: Χειροκροτήθηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ στην απονομή των μεταλλίων (vid)

Οι περίπου 10.000 φίλοι της Μπιλμπάο απέδωσαν τα εύσημα τους στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ, χειροκροτώντας τους παίκτες του Δικεφάλου κατά την απονομή των μεταλλίων.

Παρά τον ενθουσιασμό για την διαδοχική κατάκτηση τoυ FIBA Europe Cup, σχεδόν όλο το γήπεδο χειροκρότησε ιπποτικά τους «ασπρόμαυρους», την ώρα που παραλάμβαναν τα μετάλλια τους από την επιτροπή της διοργάνωσης.

Από την άλλη, έκδηλη ήταν η απογοήτευση στα πρόσωπα των «ασπρόμαυρων», οι οποίοι έχασαν τον έλεγχο του αγώνα και παρά το προβάδισμα από τον πρώτο τελικό, δεν κατάφεραν να φτάσουν στην κατάκτηση του τροπαίου.

