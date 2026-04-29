Ατλέτικο και Άρσεναλ είχαν από ένα γκολ με πέναλτι και μετά το 1-1 στην Μαδρίτη, η πρόκριση στον τελικό του Champions League θα κριθεί στο Emirates.

Σε ένα ματς που δεν θα μπορούσε να έχει τη λάμψη του Παρί-Μπάγερν, Ατλέτικο και Άρσεναλ έδωσαν τη «μάχη» τους και άφησαν τα πάντα ανοικτά για το δεύτερο σκέλος του ημιτελικού. Παρέμεινε αήττητος με Άγγλους εντός έδρας στο CL ο Σιμεόνε έπειτα από 7 αναμετρήσεις με ισάριθμες ομάδες, παρέμειναν αήττητοι φέτος στη διοργάνωση οι Λονδρέζοι.

Χωρίς να παίξει καμιά… υπερμπάλα, η Άρσεναλ ήταν ένα κλικ πάνω στο πρώτο μέρος και είχε την πρώτη φάση στο 6’ με τον Ινκαπιέ έπειτα από γύρισμα του Μαντουέκε από δεξιά, ενώ η Ατλέτικο φάνηκε στο 14’ με το σουτ του Άλβαρες που έπεσε και έβγαλε δύσκολα ο Ράγια. Στο 30’ ο πιο δραστήριος παίκτης των Gunners, Μαντουέκε, είχε εξαιρετικό curler εκτός περιοχής μόλις έξω και στο φινάλε του 45λεπτου η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα βρήκε το γκολ. Στο 43’ Θουμπιμέντι και Όντεργκααρντ συνδυάστηκαν, ο Γιόκερες βρέθηκε στο έδαφος μέσα στην περιοχή έπειτα από το μαρκάρισμα του Χάντσκο και το πέναλτι δόθηκε. Ένα λεπτό μετά, ο Σουηδός φορ το μετέτρεψε σε γκολ για να πάνε οι Λονδρέζοι στα αποδυτήρια με 0-1.

Στο ημίχρονο προφανώς ακούστηκαν… γκάζια από τον Τσόλο Σιμεόνε και στο τερέν του Metropolitano βήκε άλλη Ατλέτικο. Στο 49’ το φάουλ του Άλβαρες πέρασε μόλις έξω και στο 53’ οι Rojiblancos έχασαν απίστευτη διπλή ευκαιρία με Λούκμαν και Γκριεζμάν. Στο 55’ η πίεση απέφερε καρπούς για την Ατλέτι με το ίδιο νόμισμα, με πέναλτι που δόθηκε μέσω VAR για χέρι του Γουάιτ σε σουτ του Γιορέντε. Στο 56’ ο Άλβαρες τίναξε τα δίχτυα του Ράγια για το 1-1 και έγινε ο Αργεντινός που φτάνει πιο γρήγορα στα 25 γκολ στο Champions League.

Το pressing είχε συνέχεια για τους γηπεδούχους, που έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ δύο φορές, όμως στο 63’ μετά το στρώσιμο του Λούκμαν το πλασέ του Γκριεζμάν [τελευταίο του ευρωπαϊκό ματς εντός με την Ατλέτικο] πήγε στο οριζόντιο δοκάρι και στο 74’ ο Νιγηριανός εξτρέμ κατάφερε να γυρίσει όμως το δυνατό αριστερό του βρήκε πανέτοιμο τον Ράγια. Στο 78’ το γήπεδο «πάγωσε» για πέναλτι που δόθηκε για το μαρκάρισμα του Χάντσκο στον Έζε, όμως έπειτα από check στο VAR κρίθηκε ότι δεν υπήρχε κάτι αντικανονικό. Στο τελευταίο τέταρτο η Ατλέτικο πίεσε ελεγχόμενα, όμως το 1-1 διατηρήθηκε και άφησε τα πάντα ανοικτά για τη ρεβάνς.

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγο Σιμεόνε): Όμπλακ, Γιορέντε, Πούμπιλ, Χάντσκο, Ρουτζέρι, Τζουλιάνο Σιμεόνε (46' Λε Νορμάν), Κόκε, Καρντόσο (88' Μολίνα), Λούκμαν, Γκριεζμάν, Άλβαρες (77' Μπαένα).

Άρσεναλ (Μίκελ Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ (86' Μοσκέρα), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκάπιε, Όντεγκααρντ (57' Έζε), Θουμπιμέντι, Ράις, Μαντουέκε (68' Σάκα), Γιόκερες (68' Γκαμπριέλ Ζεσούς), Μαρτινέλι (68' Τροσάρ).