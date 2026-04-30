Το «ευχαριστώ» της ΚΑΕ στον κόσμο του ΠΑΟΚ: «Συνεχίζουμε μαζί» (pic)

Ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup, είχε την συγκλονιστική υποστήριξη των οπαδών του στην Bilbao Arena, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να τους ευχαριστεί για την στήριξή τους.
«Η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ δεν ολοκληρώθηκε με τον τρόπο που όλοι θα θέλαμε. Ήμασταν μαζί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι και σας ευχαριστούμε πολύ! Συνεχίζουμε μαζί», ανέφερε το μήνυμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
