Ένταση στο φινάλε του Ατλέτικο-Άρσεναλ επειδή ο Γουάιτ πάτησε το σήμα! (vid)

Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς μετά το ισόπαλο 1-1 στο Μετροπολιτάνο, όμως το ματς ολοκληρώθηκε με ένταση.

Αμέσως μετά την λήξη του αγώνα οι παίκτες των δύο ομάδων κατευθύνονταν στα αποδυτήρια, με τον Μπεν Γουάιτ να περπατάει πάνω στο σήμα της Ατλέτικο Μαδρίτης, προκαλώντας την αντίδραση των Ισπανών.

Ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος», Τσόλο Σιμεόνε ζήτησε τον λόγο από τον Άγγλο μπακ και η ένταση ανέβηκε για λίγα δευτερόλεπτα, με το επεισόδιο να λήγει άμεσα με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων.