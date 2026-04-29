Μπούτσκος: «Είμαστε περήφανοι για την πορεία μας, θα ήθελα να ξαναδώ μερικά σφυρίγματα»

Οι δηλώσεις του Παντελή Μπούτσκου μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Μπιλμπάο - Που στάθηκε στην συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Συγχαρητήρια στην Μπιλμπάο, είναι μία εξαιρετική ομάδα με τρομερή ποιότητα και το άξιζε, με παίκτες ειδικά στην περιφέρεια που έχουν την ικανότητα να δημιουργούν και να σκοράρουν, εξαιρετικοί αθλητές πραγματικά. Όσο για εμάς, είμαι περήφανος για την ομάδα μου και όλο της το ταξίδι, ξεπερνώντας σπουδαίες ομάδες όπως το Περιστέρι και τη Μούρθια, ενώ ξεκινήσαμε καλά χάσαμε το μομέντουμ και τότε ήταν δύσκολα τα πράγματα για εμάς.

Θα ήθελα πραγματικά να δω μερικά σφυρίγματα των διαιτητών γιατί τα κριτήριά τους δεν φάνηκε να είναι ίδια, οι παίκτες μου διαμαρτύρονταν συνεχώς για το γεγονός ότι δεν δινόταν οι επαφές, όπως στην άμυνά μας, για παράδειγμα ο Ταϊρί εκτέλεσε μόνο δύο βολές. Σε κάθε περίπτωση η Μπιλμπάο ήταν καλύτερη και άξιζε τη νίκη, εμείς είμαστε περήφανοι για την εικόνα της ομάδας αλλά και για τον κόσμο που ταξίδεψε μέχρι εδώ για να μας στηρίξει παρά την ήττα, ήταν συγκλονιστικός.

Η Μπιλμπάο μπήκε στο δεύτερο μέρος και έπαιξε με επαφές, αυτό μας δυσκόλεψε πολύ στην οργάνωση. Τα παιδιά τα έδωσαν όλα, έμειναν ενωμένοι σε δύσκολες στιγμές και είμαστε περήφανοι γι' αυτό που κατάφεραν. Όλη η πορεία δεν ήταν καθόλου εύκολη αλλά παλέψαμε».