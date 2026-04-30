H Ράγιο Βαγεκάνο εξέδωσε ανακοίνωση κατά της διαιτησίας: «Έχουμε αδικηθεί σε 13 ματς»

Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με το Στρασβούργο για τα ημιτελικά του Conference League, η ισπανική ομάδα άνοιξε μέτωπο με τους διαιτητές της La Liga, προχωρώντας σε δριμύ κατηγορώ.
Στην ανακοίνωσή της η Ράγιο Βαγεκάνο τονίζει ότι έχει αδικηθεί σε 13 ματς του ισπανικού πρωταθλήματος και από τις κακές διαιτησίες έχει χάσει από 15 μέχρι 20 βαθμούς στον βαθμολογικό πίνακα.
Στην ανακοίνωσή της η Ράγιο Βαγεκάνο, δεν αποκλείει μάλιστα το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά των διαιτητών και να προσφύγει άμεσα στην δικαιοσύνη για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της.
Comunicado oficial https://t.co/hYxUBOiTIf pic.twitter.com/OCHWqpqQh6— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) April 29, 2026