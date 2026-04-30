H Ράγιο Βαγεκάνο εξέδωσε ανακοίνωση κατά της διαιτησίας: «Έχουμε αδικηθεί σε 13 ματς»

H βαριά τιμωρία των εφτά αγωνιστικών στον Ίσι Παλαθόν ξεχείλισε το ποτήρι της οργής για την Ράγιο Βαγεκάνο, που εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά της διαιτησίας.

Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με το Στρασβούργο για τα ημιτελικά του Conference League, η ισπανική ομάδα άνοιξε μέτωπο με τους διαιτητές της La Liga, προχωρώντας σε δριμύ κατηγορώ.

Στην ανακοίνωσή της η Ράγιο Βαγεκάνο τονίζει ότι έχει αδικηθεί σε 13 ματς του ισπανικού πρωταθλήματος και από τις κακές διαιτησίες έχει χάσει από 15 μέχρι 20 βαθμούς στον βαθμολογικό πίνακα.

Στην ανακοίνωσή της η Ράγιο Βαγεκάνο, δεν αποκλείει μάλιστα το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά των διαιτητών και να προσφύγει άμεσα στην δικαιοσύνη για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της.