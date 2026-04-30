Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα

Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (ξημερώματα Πέμπτης 30/4) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Μεταμορφώσεως, στην Καλλιθέα Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα τυλίχθηκε ολοσχερώς στις φλόγες, ενώ στο σημείο πραγματοποιήθηκε έρευνα από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα.

Άμεσα ξεκίνησαν επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενώ στο σημείο έσπευσαν ενισχύσεις, ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει την έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Πηγή: newsbomb.gr