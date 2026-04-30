Ο Αντράντα τιμωρήθηκε με 13 αγωνιστικές για την γροθιά στον Πουλίδο!

Ο τερματοφύλακας της Σαραγόσα τιμωρήθηκε με 13 (12+1) αγώνες αποκλεισμού επειδή γρονθοκόπησε τον Πουλίδο στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια του ντέρμπι Ουέσκα-Σαραγόσα της περασμένης εβδομάδας.

Με 12 αγώνες αποκλεισμό για επίθεση σε άλλον παίκτη τιμωρήθηκε ο Αντράντα, όπως αναφέρει η πειθαρχική επιτροπή στην απόφασή της, στην οποία πρέπει να προστεθεί ένας ακόμη αγώνας για τις δύο κίτρινες κάρτες που έλαβε πριν από την επίθεση.

Επιπλέον, ο τερματοφύλακας της Ουέσκα, Ντάνι Χιμένες, τιμωρήθηκε με τέσσερις αγώνες αποκλεισμού για τη συμμετοχή του στο επεισόδιο μετά τη γροθιά του Αντράντα.

Ο τερματοφύλακας της Σαραγόσα, στις τελευταίες στιγμές του ντέρμπι, έχοντας ήδη λάβει κίτρινη κάρτα, πήγε να διαμαρτυρηθεί για μια απόφαση και κατέληξε να σπρώξει τον Πουλίδο.

Ο Ντάμασο Αρσεντιάνο του έδειξε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, αποβάλλοντάς τον, και ο Αντράδα έχασε την ψυχραιμία του, τρέχοντας μπροστά και δίνοντας μια ​​γροθιά στον Πουλίδο, «προκαλώντας του αιμάτωμα στο αριστερό του ζυγωματικό», μια βασική λεπτομέρεια στην έκθεση του διαιτητή.