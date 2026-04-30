Νέα αδιανόητη γκέλα και τέλος το πρωτάθλημα για την Σπόρτινγκ!

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας υπέστη αδιανόητο κάζο απέναντι στην Τοντέλα αφού το 2-0 στο 90' έγινε 2-2 στο 90+4' και ουσιαστικά αποχαιρέτησε τις ελπίδες τίτλου!

Τα «Λιοντάρια» της Λισαβόνας πέταξαν ακόμη δυο βαθμούς, αυτή τη φορά στην αναμέτρηση με την Τοντέλα, με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να ξεκινάει στο βασικό σχήμα της Σπόρτινγκ.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, όμως στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Λουίς Σουάρες στο 62' και πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων στο 79' με τον Ζοάο Σίλβα.

Το φινάλε του αγώνα όμως εξελίχθηκε εφιαλτικά για την Σπόρτινγκ που στο 90+2' είδε τον Μπλόπα να μειώνει σε 2-1 και στο 90+4' η Τοντέλα ισοφάρισε σε 2-2 με τον Κλεμπίνιο!

Έτσι, πλέον το όνειρο για το πρωτάθλημα έκανε... φτερά για την Σπόρτινγκ, που πλέον έπεσε στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και πλέον κυνηγάει την δεύτερη θέση και την Μπενφίκα!