Αντετοκούνμπο: «Δεν θα παίξω στην Εθνική το καλοκαίρι – Ανυπομονώ να ξαναπάω στον Άρη» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την ατμόσφαιρα στο Αλεξάνδρειο και την Εθνική ομάδα.

Στην εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που συνάντησε στο «Nick Galis Hall» και το Άρης-Μαρούσι αναφέρθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Παράλληλα, ο Greek Freak αποκάλυψε ότι με την Εθνική ομάδα θα αγωνιστεί ξανά το 2027, ενώ αναφέρθηκε στον στόχο του, να κατακτήσει ένα ακόμα πρωτάθλημα στο NBA.

«Ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, δεν περίμενα αυτή την αγάπη από τον κόσμο. Ανυπομονώ να ξαναπάω. Έφερα και γούρι με την οικογένειά μου, καθόμουν στη θέση μου και έλεγα ‘μακάρι να κερδίσουμε’ τώρα που ήρθα πρώτη φορά», τόνισε αρχικά.

«Σε όποια ομάδα και να παίζει ο αδερφός μου, είτε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον, Άρη ή στον Φιλαθλητικό, θέλω να κερδίζει και να παίζει καλά», συμπλήρωσε.

Για το πότε θα τον δούμε να αγωνίζεται με την Εθνική ομάδα: «Στα παράθυρα δεν μπορώ να παίξω (στους αγώνες το καλοκαίρι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου). Είχα πάρα πολλή όρεξη να παίξω, γιατί είχα τραυματιστεί με τους Μπακς. Θα περιμένουμε μέχρι το 2027».

Για το πώς θα περάσει το καλοκαίρι του: «Έχω δουλειές το καλοκαίρι, με το ίδρυμα στη μνήμη του πατέρα μου, θα πρέπει να πάω και στην Κίνα. Είναι το πιο ελεύθερο καλοκαίρι που έχω τα τελευταία δέκα χρόνια, γιατί κάθε χρόνο είχαμε διοργάνωση με την Εθνική ομάδα. Θα μπορώ να κάτσω να ηρεμήσω, να πάω μια βόλτα, θα με δείτε λογικά και στα νησιά».

Για τις φιλοδοξίες του στο ΝΒΑ: «Θέλω ένα ακόμη πρωτάθλημα».