Η οικογενειακή προπόνηση του Τσιτσιπά (vid)

Με πατέρα προπονητή και μητέρα πρώην τενίστρια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει μάθει από μικρός να βλέπει τους γονείς του στο court και να ακούει τις συμβουλές τους.

Στη Μαδρίτη ήταν παρόντες και οι δύο και, μάλιστα, η Τζούλια βρέθηκε και σε προπονήσεις του κορυφαίου Έλληνα τενίστα.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, προσπάθησε κατά τη διάρκεια προπόνησης να δώσει και κάποιες οδηγίες στον Στέφανο, όμως τη διέκοψε ο Απόστολος, που είναι και ο κόουτς του 27χρονου παίκτη.

Ο Τσιτσιπάς, θυμίζουμε, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην ισπανική πρωτεύουσα έχοντας αφήσει ενθαρρυντικά μηνύματα και ο επόμενος σταθμός του είναι η Ρώμη (6/17/5).