«Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Κρίζμανιτς του ΟΦΗ»

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Ρούντι Γκαλέτι, ο 26χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ βρίσκεται στα ραντάρ τριών ομάδων.
Όπως αναφέρει, ο Παναθηναϊκός, η Λέφσκκι Σόφιας και η Λοκομοτίβ Μόσχας έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Κρίζμανιτς, ο οποίος δεσμεύεται για δύο χρόνια ακόμα με τους Κρητικούς, ενώ φέτος μετράει συνολικά 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
🚨🔥 EXCL | Panathinaikos, Levski Sofia, Lokomotiv Moscow and Krasnodar are all showing strong interest in Krešimir Krizmanić.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 30, 2026
The OFI Crete centre-back, fresh Greek Cup winner, is under contract until June 2028.
One to watch ahead of the summer transfer session. 👀