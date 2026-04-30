«Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Κρίζμανιτς του ΟΦΗ»

Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού και όχι μόνο φέρεται να βρίσκεται ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός του ΟΦΗ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Ρούντι Γκαλέτι, ο 26χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ βρίσκεται στα ραντάρ τριών ομάδων.

Όπως αναφέρει, ο Παναθηναϊκός, η Λέφσκκι Σόφιας και η Λοκομοτίβ Μόσχας έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Κρίζμανιτς, ο οποίος δεσμεύεται για δύο χρόνια ακόμα με τους Κρητικούς, ενώ φέτος μετράει συνολικά 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

