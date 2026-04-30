Ο Πύρρος Δήμας επιστημονικός συνεργάτης του Βρούτση

Την ένταξη του θρύλου της άρσης βαρών στο επιτελείο των επιστημονικών συνεργατών του ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ.Βρούτση:

Η ομάδα μας μεγαλώνει και δυναμώνει

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνω την ένταξη του εμβληματικού Πύρρου Δήμα στο επιτελείο των επιστημονικών συνεργατών του Υπουργού Αθλητισμού.

Ο κάτοχος τεσσάρων Ολυμπιακών μεταλλίων στην Άρση Βαρών που έχει γράψει την πιο χρυσή ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό, με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση, έρχεται να συμβάλει με την εμπειρία, το πάθος και τη γνώση του στη διαμόρφωση πολιτικών που στηρίζουν ουσιαστικά τον αθλητισμό, την ανάπτυξή του και τους ανθρώπους του.

Η παρουσία του αποτελεί τιμή και εγγύηση για τη συνέχιση της προσπάθειάς μας, με στόχο έναν αθλητισμό πιο ισχυρό, σύγχρονο και προσβάσιμο σε όλους.

Συνεχίζουμε μαζί, με σχέδιο, όραμα και συνεργασία



