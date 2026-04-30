Καλαμάτα: Επίσημο το διαζύγιο με Βοσνιάδη

Παρελθόν και με τη "βούλα" αποτελεί ο Αλέκος Βοσνιάδης από τον πάγκο της Καλαμάτας, η οποία ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Ο πολύπειρος τεχνικός πανηγύρισε ακόμα μία άνοδο, οδηγώντας τη "μαύρη θύελλα" στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στον νότιο όμιλο της Superleague 2, ωστόσο όπως αναμενόταν δεν θα συνεχίσουν μαζί οι δύο πλευρές. Αντικαταστάτης του θα είναι εκτός απροόπτου ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας που έκανε πολύ καλή σεζόν με τη νεοφώτιστη της SL 2 Ελλάς Σύρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Αλέκο Βοσνιάδη.



Ένας κύκλος γεμάτος προσπάθεια, πίστη και επιτυχίες φτάνει στο τέλος του, αφήνοντας πίσω του μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογό μας, καθώς υπό την καθοδήγησή του η Μαύρη Θύελλα πέτυχε την πολυπόθητη επιστροφή στην πρώτη κατηγορία μετά από 26 χρόνια και κατέκτησε το Super Cup, αποτελώντας την κορυφαία ομάδα της Super League 2!

Το όνομα του κυρίου Βοσνιάδη συνδέθηκε με μια σπουδαία σελίδα στην ιστορία της ομάδας μας και θα αποτελεί πάντα κομμάτι αυτής της διαδρομής.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του, με υγεία και κάθε επιτυχία.

Δήλωση του κυρίου Αλέκου Βοσνιάδη:

«Μετά από μια εξαιρετική χρονιά που έκλεισε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο της ομάδας μετά από 26 χρόνια στην Super League και την κατάκτηση του Super Cup, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε εγώ και οι συνεργάτες μου την πόλη και τους φίλους της ομάδας.

Ευχαριστούμε όλους όσοι βρέθηκαν δίπλα μας από την αρχή της περιόδου μέχρι και την τελευταία ημέρα, τον πρόεδρο και την διοίκηση της ομάδας.

Εύχομαι καλή επιτυχία στη Μαύρη Θύελλα και τα επόμενα χρόνια όλη η πόλη να βλέπει την ομάδα της όπως την ονειρεύεται.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΛΑ!»