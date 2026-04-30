Κίνηση της Τότεναμ για τον Ταβερνιέ που ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό

Στο στόχαστρο της Τότεναμ, φέρεται να βρίσκεται ο Τζέιμς Ταβερνιέ, το όνομα του οποίου συνδέθηκε και με τον Παναθηναϊκό.

Ο 34χρονος αρχηγός της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβιερνιέ, θ' αποχωρήσει από τον σκωτσέζικο σύλλογο στο τέλος της σεζόν μετά από έντεκα χρόνια στο «Ibrox Park», κατά τα οποία κέρδισε την Premiership, το κύπελλο Σκωτίας και το League Cup, και έφτασε στον τελικό του Europa League το 2022, χάνοντας από την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης.

Πρόκειται για τον αμυντικό με τα περισσότερα σκορ στην ιστορία του βρετανικού ποδοσφαίρου. Ο βετεράνος Αγγλος δεξιός μπακ, με 144 γκολ και 148 ασίστ σε 562 εμφανίσεις για την Ρέιντζερς, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «TEAMtalk» βρίσκεται στο στόχαστρο της Τότεναμ ενόψει της επόμενης σεζόν, ιδίως σε περίπτωση που η ομάδα υποβιβαστεί και θα χρειαστεί έμπειρους παίκτες για να επανέλθει στα "σαλόνια".

Υπενθυμίζεται πως το όνομα του έμπειρου μπακ συνδέθηκε πρόσφατα και με τον Παναθηναϊκό ως υποψήφιου μεταγραφικού στόχου.