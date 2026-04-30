Επιστρέφει θρυλικό SUV (pics)

Η Jaguar Land Rover και η Chery άνοιξαν επίσημα το νέο κεφάλαιο του Freelander, παρουσιάζοντας στο Beijing Auto Show το ολοκαίνουργιο Freelander 8.

Μια ονομασία με ιστορία επιστρέφει, όχι ως άλλη μία αναβίωση, αλλά ως βάση για μια νέα σειρά SUV με σαφώς πιο ηλεκτρικό και τεχνολογικό προσανατολισμό.

Το νέο μοντέλο πατά στην πλατφόρμα iMAX, η οποία έχει εξελιχθεί ώστε να υποστηρίζει αμιγώς ηλεκτρικές, plug-in υβριδικές και extended-range εκδόσεις. Με άλλα λόγια, το Freelander δεν γυρίζει πίσω για να παίξει τον ρόλο που είχε κάποτε, αλλά για να μπει σε μια κατηγορία όπου το μέγεθος, η αυτονομία και η τεχνολογία μετρούν όσο και το όνομα στο καπό.

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι το Freelander 8 είναι μεγαλύτερο σε μήκος από το Land Rover Defender 110, ενώ εμφανίζεται και πιο φαρδύ και ψηλό. Αυτό από μόνο του αρκεί για να δείξει πως δεν μιλάμε για ένα «ελαφρύ» SUV, αλλά για ένα μοντέλο με σαφώς πιο επιβλητική παρουσία.

Σχεδιαστικά, κρατά αρκετά στοιχεία από το Concept 97, με τετραγωνισμένα φωτιστικά σώματα, καθαρή εμπρός επιφάνεια χωρίς παραδοσιακή μάσκα και σύγχρονες λεπτομέρειες, όπως ο αισθητήρας LiDAR στο επάνω μέρος του παρμπρίζ. Τα έντονα φουσκωμένα φτερά, οι προστατευτικές ποδιές και οι ράγες οροφής ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον SUV χαρακτήρα του.

Η εικόνα του εσωτερικού δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη, όμως η εταιρεία μιλά για αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία, με μεγάλη ενιαία οθόνη τεχνολογίας Mini LED και καθίσματα «μηδενικής βαρύτητας», στοιχεία που δείχνουν ότι η άνεση και η τεχνολογία θα παίξουν κεντρικό ρόλο.

Σε τεχνικό επίπεδο, όλα τα μοντέλα θα βασίζονται σε αρχιτεκτονική 800V, ενώ οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις θα υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση έως 350 kW, κάτι που υπόσχεται ιδιαίτερα σύντομους χρόνους φόρτισης.

Το Freelander επιστρέφει ως νέα μάρκα, με πλάνο για έξι μοντέλα μέσα στην επόμενη πενταετία και στόχο την παγκόσμια αγορά, αν και χωρίς παρουσία στις ΗΠΑ. Μένει να φανεί αν το παλιό όνομα μπορεί να κουβαλήσει με πειστικότητα μια τόσο νέα αποστολή.