Ατρόμητος: Μειώθηκε στις τέσσερις αγωνιστικές η ποινή στον Κέρκεζ

Μερική δικαίωση για τους Περιστεριώτες, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ μείωσε στις τέσσερις αγωνιστικές την τιμωρία του Ντούσαν Κέρκεζ.

Ο Βόσνιος τεχνικός είχε δεχτεί βαριά "καμπάνα" από το πειθαρχικό όργανο της Super League, το οποίο τον τιμώρησε με επτά αγωνιστικές για όσα απώθηση και εξύβριση διαιτητή, σύμφωνα με το φύλλο αγώνα, στην αναμέτρηση με τη Λάρισα.

Έχοντας απουσιάσει ήδη από δύο παιχνίδια, η Επιτροπή Εφέσεων στην οποία προσέφυγαν οι Περιστεριώτες, μείωσε στις τέσσερις αγωνιστικές την ποινή στον Κέρκεζ, με την απόφαση να αναφέρει:

Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την έφεση του προπονητή του Ατρομήτου Dusan Kerkez. Μεταρρυθμίζει την υπ’ αριθμ 121/2026 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League. Επιβάλλει στον εκκαλούντα την πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού των τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, για την πειθαρχική παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1 δ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ. Απαλλάσσει τον εκκαλούντα από την πειθαρχική παράβαση του άρθρου 10 παρ.1 ε του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.