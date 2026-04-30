Δημοσίευμα της «El Mundo» κατά Ιτούδη: «Ξέρει πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι θεατρικές παραστάσεις»

Επίθεση κατά του Δημήτρη Ιτούδη εξαπέλυσε ισπανικό δημοσίευμα, μετά το Ρεάλ-Χάποελ.

Παράπονα από τη διαιτησία είχε ο Δημήτρης Ιτούδης από το χθεσινό Game 1 της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Οι Ισραηλινοί παραλίγο να πάρουν τη νίκη στο τέλος, με τον Έλληνα τεχνικό να μιλά για τις βολές των Μαδριλένων.

Δημοσίευμα της «El Mundo Deportivo» ωστόσο απάντησε με σκληρή επίθεση στον Ιτούδη, κάνοντας λόγο για… θεατρικές παραστάσεις.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Ο Δημήτριος Ιτούδης είναι 55 ετών, έχει μεταπτυχιακό τίτλο ως βοηθός προπονητή δίπλα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και ξέρει πώς είναι να κατακτάς δύο τίτλους EuroLeague ως προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Γνωρίζει την τιμή του σεβασμού στην Ευρώπη και πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι θεατρικές παραστάσεις. Έχει επίσης καλή παρέα σε αυτή τη νεόπλουτη Χάποελ Τελ Αβίβ: ο εκατομμυριούχος πρόεδρός της, Οφέρ Γιανάι, εμφανίστηκε στο γήπεδο φορώντας ένα κασκόλ με το έμβλημα της Βαλένθια».

