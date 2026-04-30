Φέργκιουσον: «Το Παρί-Μπάγερν ήταν το καλύτερο ματς που έχω παρακολουθήσει»

Υπόκλιση από τον θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην ποδοσφαιρική πανδαισία που παρακολούθησε ο πλανήτης στην αναμέτρηση της Παρί Σ.Ζ. με την Μπάγερν Μονάχου.

Τη δική του σελίδα στην Ιστορία του Champions League έγραψε το καταπληκτικό ματς προχθές στο Παρίσι, στο οποίο η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 5-4 της Μπάγερν Μονάχου, στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό του Champions League. Το ματς αυτό θα μείνει αξέχαστο στα εκατομμύρια των ανθρώπων που τον παρακολούθησαν είτε δια ζώσης είτε τηλεοπτικά.

Μεταξύ αυτών που είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν το εκπληκτικό αυτό ποδοσφαιρικό θέαμα στο «Παρκ ντε Πρενς» ήταν και ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον, ο προπονητής σύμβολο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο 84χρονος Σκωτσέζος παρακολούθησε τον αγώνα από την κερκίδα των επισήμων, ως επίσημος προσκεκλημένος από την πρωταθλήτρια Γαλλίας και σύμφωνα με την εφημερίδα «Le Parisien» είπε μετά τη λήξη στον πρόεδρο της Παρί, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, πως «ήταν το καλύτερο ματς που έχω παρακολουθήσει ποτέ στη ζωή μου»!