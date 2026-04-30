Η Εθνική πόλο γυναικών στη μάχη του World Cup: Πρεμιέρα την Παρασκευή με Ιταλία

Αναχώρησε για το Ρότερνταμ η Εθνική πόλο γυναικών, ενόψει της συμμετοχής της στην προκριματική φάση του World Cup (Division 1), η οποία διεξάγεται στην ολλανδική πόλη, από την 1η Μαϊου ως την Τετάρτη 6/5.

Η ελληνική ομάδα, που είναι η κάτοχος του τίτλου από πέρυσι, θα επιχειρήσει καταρχήν να βρεθεί εντός των πέντε ή έξι προνομιούχων θέσεων (ανάλογα με την πορεία της Αυστραλίας, που έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή στα τελικά ως οικοδέσποινα), ώστε να πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση που θα γίνει τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ, ενώ παράλληλα ο Χάρης Παυλίδης θα έχει την ευκαιρία να κάνει κάποιες δοκιμές, δεδομένου ότι αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα τραυματισμών.

«Είναι ένα πολύ δύσκολο τουρνουά. Όλες οι ομάδες κατεβαίνουν με την καλύτερη δυνατή σύνθεση. Εμείς έχουμε κάποια προβλήματα τραυματισμών και απουσίες. Η Φωτεινή Τριχά είναι εκτός εδώ και καιρό, όπως και από τον Ολυμπιακό. Η Βάσω Πλευρίτου και η Χριστίνα Σιούτη δεν προπονούνται τις τελευταίες ημέρες, αλλά θα έρθουν στην Ολλανδία και θα δούμε πώς θα γίνει η διαχείρισή τους. Δυστυχώς, η προετοιμασία δεν γινόταν να είναι μεγάλη και δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις από την ομάδα να πιάσει στάνταρ αγωνιστικά όπως το καλοκαίρι, που υπάρχει μεγάλη προετοιμασία», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός και συνέχισε: «Το βασικότερο απ΄ όλα είναι να προκριθούμε στην τελική φάση του Σίδνεϊ, που θα μας δώσει κίνητρο για προπόνηση το καλοκαίρι και αρκετό χρόνο ώστε να προετοιμάσουμε την ομάδα και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στην Αυστραλία. Τώρα, θέλουμε να είμαστε στις έξι καλύτερες ομάδες και να προκριθούμε. Δεν μας ενδιαφέρει η θέση και το βασικότερο να μην επιστρέψει κάποιο κορίτσι με τραυματισμό. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο τουρνουά, κάθε μέρα θα έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Όλες οι ομάδες είναι με την καλύτερη δυνατή σύνθεση, αλλά και περίπου τα ίδια προβλήματα με εμάς. Όλες έχουν κάποιους τραυματισμούς, επειδή οι αγώνες του Ρότερνταμ συμπίπτουν χρονικά με την κορύφωση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δεν έχει σημασία ποιες παίζουν και ποιες δεν παίζουν. Έχω πει στα κορίτσια ότι όποια αγωνίζεται με το σκουφάκι της Εθνικής αντιπροσωπεύει τη χώρα της και την παγκόσμια πρωταθλήτρια».

Η αρχηγός της Εθνικής, Ελευθερία Πλευρίτου, δήλωσε: «Η ομάδα έχει προετοιμαστεί. Δεν είχαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά αυτό ισχύει για όλες. Θα δώσουμε έξι παιχνίδια σε έξι ημέρες. Ο μεγάλος στόχος είναι η πρόκριση και δεν είναι εύκολο. Είμαστε οκτώ ομάδες, θα προκριθούν έξι και η μία είναι η διοργανώτρια Αυστραλία. Πρώτα κοιτάμε τα ματς του ομίλου, μετά την πρόκριση, ύστερα την τελική φάση και τότε ναι, θα συζητάμε για τη διατήρηση του τίτλου μας στη διοργάνωση».

Η Ιωάννα Σταματοπούλου ανέφερε: «Νομίζω θα τα πάμε αρκετά καλά. Όλες οι ομάδες είναι καλές, αλλά πιστεύω θα πάρουμε την πρόκριση και στην Αυστραλία θα είμαστε έτοιμες για ένα μετάλλιο. Αυτό είναι μακριά ακόμα. Τώρα πάμε για την πρόκριση. Κούραση υπάρχει, αλλά όταν παίζεις για τη χώρα σου αυτό πάει πίσω και προχωράς. Όλες οι αθλήτριες θα βάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Είμαστε παγκόσμιες πρωταθλήτριες, θέλουμε να το δείχνουμε στο νερό και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε».

Η Βάσω Πλευρίτου με τη σειρά της είπε: «Έχουμε έξι πολύ δυνατά παιχνίδια. Στόχος μας είναι η πρόκριση και στη συνέχεια να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στο Σίδνεϊ. Έχουμε μια καλά δομημένη ομάδα, αλλά και οι άλλες ομάδες είναι δυνατές και θεωρώ ότι θα γίνει μάχη για τις προκρίσεις. Στόχος μας σε κάθε διοργάνωση είναι να κάνουμε την καλύτερη προσπάθεια. Πιστεύω ότι μπορούμε να φέρουμε και φέτος το χρυσό μετάλλιο, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς και χρειάζεται υπομονή και δύναμη».

Την αποστολή της «γαλανόλευκης» συγκροτούν οι Ιωάννα Σταματοπούλου, Μαρίνα Κοτσιώνη, Ελευθερία Πλευρίτου, Βάσω Πλευρίτου, Ελενα Ξενάκη, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Αθηνά Γιαννοπούλου, Στεφανία Σάντα, Χριστίνα Σιούτη, Μαρία Πάτρα, Αφροδίτη Μπιτσάκου, Ντένια Κουρέτα, Νεφέλη Κρασσά, Σοφία Τορνάρου, Ασπασία Φουράκη και Ραφαέλα Σαλταμανίκα, με τις δύο τελευταίες να είναι «πρωτάρες» σε επίσημη διοργάνωση σε επίπεδο γυναικών.

Η ελληνική ομάδα μετέχει στον Β΄ όμιλο της Division 1 και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Ιταλία (Πρωτομαγιά, 21:15 ώρα Ελλάδας), την Ολλανδία (2/5, 19:30) και την Αυστραλία (3/5, 21:15). Εφόσον βρεθεί στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, η εθνική θα εξασφαλίσει την πρόκριση για το Σίδνεϊ και στη συνέχεια θα παίξει στο γκρουπ για τις θέσεις 1-4, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8, διεκδικώντας το ένα ή τα δύο εναπομείναντα εισιτήρια. Στον Α΄ όμιλο μετέχουν η Ουγγαρία, η Ισπανία, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία. Στην τελική φάση προκρίνονται συνολικά έξι ομάδες, μία εκ των οποίων θα είναι απαραιτήτως η Αυστραλία, είτε τερματίσει στην πρώτη εξάδα, είτε όχι. Παράλληλα, το εισιτήριο για το Σίδνεϊ έχουν ήδη εξασφαλίσει -μέσω της Division 2- η Ρωσία και η Κίνα.