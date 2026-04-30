«Παρακολουθεί τον Ντρίσα Καμαρά ο Παναθηναϊκός»

Δημοσίευμα από το εξωτερικό υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον αμυντικό χαφ της Γκαζιαντέπ, Ντρίσα Καμαρά.

Τα μεταγραφικά σενάρια ενόψει του καλοκαιριού έχουν αρχίσει να… φουντώνουν και δημοσίευμα από την Ιταλία εμπλέκει το «Τριφύλλι» με τον 24χρονο αμυντικό χαφ της Γκαζιαντέπ, Ντρίσα Καμαρά.

Σύμφωνα με το «Tuttomercatoweb» οι «πράσινοι» συγκαταλέγονται στις ομάδες που παρακολουθούν με ενδιαφέρον τον Ιβοριανό χαφ, που προέρχεται από τις Ακαδημίες της Πάρμα και αγωνιζόταν στην ιταλική ομάδα μέχρι το 2025.

Οι Τούρκοι τον αγόρασαν τον περασμένο Ιούλιο για 400 χιλ. ευρώ, με τον Καμαρά να μετρά 27 συμμετοχές με 3 γκολ και 9 ασίστ. Με την φανέλα της πρώτης ομάδας της Πάρμα έπαιξε συνολικά 71 φορές, έχοντας απολογισμό 7 γκολ και 3 ασίστ.

Για την περίπτωσή του πάντως φαίνεται ότι ενδιαφέρονται και οι Μπεσίκτας και Τραμπζονσπόρ, που έχουν διαμορφώσει εξαιρετική άποψη βάσει των εμφανίσεών του στην Τουρκία.