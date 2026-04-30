Άσλεϊ Γιανγκ: Τέλος εποχής στα 40 του!

Ο Άσλεϊ Γιανγκ ανακοίνωσε επίσημα την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, ολοκληρώνοντας μια μακρά πορεία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, που τον βρήκε πρωταγωνιστή σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στην εθνική Αγγλίας.

Σε ηλικία 40 ετών και έπειτα από 23 χρόνια καριέρας, ο Άγγλος πρώην διεθνής γνωστοποίησε ότι κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Ο άλλοτε παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας, που τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Ίπσουιτς, μοιράστηκε την απόφασή του μέσα από μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση, περιγράφοντας τη διαδρομή του ως ένα παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο Γιανγκ κατέκτησε την Premier League με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Serie A με την Ίντερ, γράφοντας ιστορία ως ένας από τους λίγους Άγγλους που πέτυχαν κάτι τέτοιο. Παράλληλα, κατέγραψε 39 συμμετοχές με την εθνική Αγγλίας, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018.

Η τελευταία του εμφάνιση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο (2/5) απέναντι στην ΚΠΡ. Παρότι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού στο ισχίο, θα βρεθεί κανονικά στην αποστολή, με στόχο να κλείσει την καριέρα του ιδανικά και να συνδυάσει το φινάλε του με πιθανή άνοδο της Ίπσουιτς στην Premier League.

Το μήνυμά του: «Από τα πρώτα μου βήματα μέχρι τα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου, ήταν ένα ταξίδι που μόνο να ονειρευτώ μπορούσα. Τώρα όμως αυτός ο κύκλος φτάνει στο τέλος του. 23 χρόνια και το ταξίδι ολοκληρώνεται» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.