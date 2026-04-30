Audi... παραγωγής στο GP του Μαϊάμι (pics)

Ως το πρώτο high-performance plug-in hybrid μοντέλο της Audi Sport, το νέο Audi RS 5 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής επιδόσεων για τη μάρκα. Συνδυάζει ηλεκτρισμένη ισχύ, εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά και μία παγκόσμια τεχνολογική καινοτομία: το quattro με Dynamic Torque Control. Το ηλεκτρομηχανικό torquevectoring βοηθά το μοντέλο να στρίβει με μεγαλύτερη ακρίβεια και αυτοπεποίθηση, κατανέμοντας τη ροπή εκεί όπου υπάρχει η περισσότερη πρόσφυση.Το αποτέλεσμα είναι μια οδηγική εμπειρία άμεση, ευέλικτη και απόλυτα ελεγχόμενη.

Υβριδική ισχύς με καθαρόαιμο σπορ χαρακτήρα

Με μέγιστη συνδυαστική ισχύ 470 kW / 639 hp και τελική ταχύτητα έως 285 χλμ./ώρα, το νέο Audi RS 5 αποτελεί ιδανική επιλογή για το πρόγραμμα F1 Pirelli Hot Laps. Στο πλαίσιο επιλεγμένων Grand Prix, οι προσκεκλημένοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις πίστες της Formula 1 μέσα από σπορ μοντέλα παραγωγής, με επαγγελματίες οδηγούς αγώνων στο τιμόνι.

Με το Audi RS 5, η Audi αποδεικνύει ότι η ακρίβεια στις στροφές, η υψηλή σπορ απόδοση και ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα κίνησης μπορούν να συνυπάρχουν. Για πρώτη φορά, η Audi Sport συνδυάζει έναν ισχυρό V6 biturbo κινητήρα 2,9 λίτρων, απόδοσης 375 kW / 510 hp, με ηλεκτροκινητήρα 130 kW. Έτσι, το μοντέλο θέτει νέα δεδομένα στην κατηγορία του, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις με βελτιωμένη αποδοτικότητα.

Επαγγελματίες οδηγοί αγώνων με σημαντική ιστορία στην Audi

Δύο Audi RS 5 συμμετέχουν πλέον, ως αυτοκίνητα παραγωγής και χωρίς πρόσθετες τεχνικές μετατροπές, σε επιλεγμένους αγώνες της Formula 1, αναδεικνύοντας τις κορυφαίες δυνατότητές τους σε δυναμική οδήγηση. Το ειδικό χρώμα Titanium και οι δακτύλιοι Audi σε Lava Red στο εμπρός και πίσω μέρος, καθώς και στα κεντρικά καπάκια των μαύρων ζαντών, προσθέτουν διακριτικές λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τη χρωματική παλέτα του μονοθεσίου Audi R26.

Τα αυτοκίνητα προετοιμάζονται και συντηρούνται από έμπειρους μηχανικούς αγώνων της Audi Sport. Στο τιμόνι θα βρίσκονται δύο οδηγοί με ισχυρούς δεσμούς με την Audi και σημαντικές επιτυχίες στο παλμαρέ τους: ο Dindo Capello και ο Markus Winkelhock. Ο Capello έχει καταγράψει μεγάλες επιτυχίες στις ΗΠΑ, με πέντε νίκες στις 12 Ώρες του Sebring και δύο τίτλους στο American Le Mans Series. Ο Winkelhock είναι τρεις φορές νικητής στις 24 Ώρες του Nürburgring, ενώ το 2007 είχε προκαλέσει αίσθηση όταν βρέθηκε προσωρινά επικεφαλής στον μοναδικό του αγώνα στη Formula 1.«Ανυπομονώ να γνωρίσω στους προσκεκλημένους τις πίστες της Formula 1 και, κυρίως, την ευελιξία και τη δυναμική του νέου Audi RS 5», δήλωσε ο Markus Winkelhock. «Ειδικά σε κλειστές στροφές, όπως αυτές της διαδρομής γύρω από το Hard Rock Stadium στο Μαϊάμι, το quattro με Dynamic Torque Control μπορεί πραγματικά να αναδείξει τα πλεονεκτήματά του.Για εμένα, αυτό είναι απτό VorsprungdurchTechnik: κορυφαία σπορ αίσθηση και καθημερινή άνεση σε έναν συνδυασμό που μπορεί να απολαύσει κάθε οδηγός Audi».

Η Formula 1 ως ισχυρή πλατφόρμα για την ανάπτυξη της Audi στις ΗΠΑ

Η επιλογή του Μαϊάμι για την πρεμιέρα του Audi RS 5 ως hot-lap car δεν είναι τυχαία. Η Audi αξιοποιεί τη Formula 1 ως διεθνή πλατφόρμα υψηλής απήχησης, σε μια περίοδο κατά την οποία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στις ΗΠΑ, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο.

Η στρατηγική αυτή συνοδεύεται από σημαντική ανανέωση της γκάμας της μάρκας στην αμερικανική αγορά. Με το λανσάρισμα του Audi Q9, καθώς και του νέου Audi Q7, η Audi ανανεώνει και διευρύνει φέτος την SUV γκάμα της. Παράλληλα, τα νέα Audi Q3 SUV και Audi Q3 Sportback διατίθενται στις ΗΠΑ από τον Μάρτιο και υποστηρίζονται από νέα brand καμπάνια με τους Αμερικανούς ηθοποιούς Morgan Freeman και Chase Infiniti. Σε συνδυασμό με την ευρύτερη ανανέωση της SUV γκάμας της, η Audi σχεδιάζει να διαθέτει έως το τέλος του έτους το πιο φρέσκο premium SUV portfolio στην αμερικανική αγορά.

«Η Formula 1 συναρπάζει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Αξιοποιούμε αυτή τη δυναμική για να ενισχύσουμε τη συναισθηματική απήχηση της μάρκας Audi. Ταυτόχρονα, στόχος μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη στις ΗΠΑ και, προς αυτή την κατεύθυνση, φέρνουμε ήδη τον μετασχηματισμό μας στον δρόμο. Το Audi Q9, σχεδιασμένο για την αγορά των ΗΠΑ, θα αποτελέσει τη ναυαρχίδα του χαρτοφυλακίου μας. Ανυπομονώ για το λανσάρισμά του, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στη χρονιά», δήλωσε ο Marco Schubert, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της AUDI AG για τις Πωλήσεις και το Marketing.

Από την πίστα στην εμπειρία της μάρκας

Η Formula 1 γνωρίζει σημαντική άνθηση στις ΗΠΑ, με την αμερικανική αγορά να καταγράφει την ισχυρότερη ανάπτυξη για το πρωτάθλημα. Οι τρεις αγώνες σε Μαϊάμι, Όστιν και Λας Βέγκας ήταν sold out το 2025, ενώ η τηλεθέαση στη διάρκεια της σεζόν έφτασε σε νέα υψηλά επίπεδα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Audi of America και η Audi Revolut F1 Team αξιοποιούν τη δυναμική του Grand Prix του Μαϊάμι με ειδικές δράσεις που φέρνουν το κοινό πιο κοντά στη μάρκα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει μια διαδραστική εμπειρία στο Wynwood Art District, μια περιοχή γνωστή για τις δημιουργικές τοιχογραφίες της. Παράλληλα, με αφορμή το Grand Prix του Μαϊάμι, κυκλοφορεί και το πρώτο ειδικό drop της συλλογής adidas x Audi Revolut F1 Team.

Η Audi διαθέτει μακρά και επιτυχημένη ιστορία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό της Βόρειας Αμερικής. Με το Audi R26 και το υβριδικό σύστημα κίνησης Formula 1 που έχει εξελιχθεί στη Γερμανία, η μάρκα συμμετέχει σε αγώνα στις ΗΠΑ ως εργοστασιακή ομάδα για πρώτη φορά μετά τον αγώνα Formula E στη Νέα Υόρκη το 2021.Το Miami Grand Prix ξεκινά την Κυριακή 3 Μαΐου, στις 16:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 23:00 ώρα Ελλάδας.

Τιμές κατανάλωσης και εκπομπών των μοντέλων που αναφέρονται

Audi RS 5 Avant

Σταθμισμένη μεικτή κατανάλωση καυσίμου: 4,4–3,9 λτ./100 χλμ.

Σταθμισμένη μεικτή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 18,6–17,8 kWh/100 χλμ.

Σταθμισμένες μεικτές εκπομπές CO₂: 100–88 γρ./χλμ.

Κατηγορία CO₂, σταθμισμένη μεικτή: C–B

Μεικτή κατανάλωση καυσίμου με αποφορτισμένη μπαταρία: 10,1–9,6 λτ./100 χλμ.

Κατηγορία CO₂ με αποφορτισμένη μπαταρία: G

Audi RS 5 Sedan

Σταθμισμένη μεικτή κατανάλωση καυσίμου: 4,3–3,8 λτ./100 χλμ.

Σταθμισμένη μεικτή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 18,4–17,7 kWh/100 χλμ.

Σταθμισμένες μεικτές εκπομπές CO₂: 98–86 γρ./χλμ.

Κατηγορία CO₂, σταθμισμένη μεικτή: C–B

Μεικτή κατανάλωση καυσίμου με αποφορτισμένη μπαταρία: 10,0–9,5 λτ./100 χλμ.

Κατηγορία CO₂ με αποφορτισμένη μπαταρία: G